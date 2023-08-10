وكيل "زراعة الشرقية": المساحة المنزرعة من القمح ارتفعت بزيادة 50 ألف فدان

قال المهندس حسين أحمد، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إن المساحة المنزرعة من القمح في الشرقية ارتفعت بزيادة 50 ألف فدان خلال العام الجاري، وهذه الزيادة سببها الأساسي ارتفاع إنتاجية فدان القمح الواحد لتصل إلى 20 إردب قمح.

إنتاج القمح بالشرقية

وأكد المهندس حسين أحمد، خلال لقائه ببرنامج "نظرة" مع الإعلامي حمدي رزق، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن محافظة الشرقية من كبرى المحافظات المصرية الزراعية، ولهذا التوزيع الجيد للأسمدة على الحيازات الزراعية قلل من مستويات الهدر الزراعي ومن ثم تحقيق وفرة إنتاجية.

توعية الفلاحين

وأضاف في حديثه، أن مديرية الزراعة بالشرقية حريصة على عقد ندوات توعوية للمزارعين بشكل مستمر، مشيراً إلى أن هناك إقبالا كبيرا من المزارعين على هذه الحملات التوعوية.