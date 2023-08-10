الخميس 10 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بعد عقوبات "الخزانة الأمريكية".. مَن هو رياض سلامة حاكم مصرف لبنان السابق؟

رياض سلامة
رياض سلامة

عاد اسم حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، الذي ودّع منصبه في مايو الماضي بعد 30 عامًا، رسم فيها سياسات لبنان الاقتصادية للواجهة بعد قرار وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات عليه وعلى آخرين اليوم الخميس.

ويواجه سلامة اتهامات بالفساد في الداخل في الوقت الذي تطالب فيه فرنسا وألمانيا بتسليمه على خلفية اتهامات بتبييض الأموال وينفي سلامة ارتكاب أي جرائم. بحسب BBC.

كانت السلطات اللبنانية قد أعلنت احتجاز جوازات السفر الخاصة بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومنعه من السفر ومغادرة الأراضي اللبنانية بعد استجوابه.

وأصدرت قاضية فرنسية مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة.

"الدستور" يستعرض في السطور التالية، أبرز المعلومات عن حاكم مصرف لبنان السابق.. 

- ولد رياض سلامة في 17 يوليو 1950.
- شغل رياض سلامة منصب حاكم مصرف لبنان في الفترة من أغسطس 1993 وحتى يوليو 2023.
- حاز سلامة جائزة يورومني لأفضل حاكم بنك مركزي في الشرق الأوسط عام 2005.
- حاز أيضا على جائزة أفضل حاكم بنك مركزي في العالم عام 2006.
- في أغسطس 2021، استجوبت النيابة العامة التمييزية في لبنان رياض سلامة ، في قضايا اختلاس أموال عامة وتهرب ضريبي.
- يخضع سلامة، لتحقيق في لبنان وأربع دول أوروبية على الأقل.

- في 31 يوليو 2023 انتهت فترته على رأس مصرف لبنان والتي ناهزت 30 عاما.

- في 10 أغسطس الجاري أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على سلامة وعدد آخر من الشخصيات اللبنانية.

مصرف لبنان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لبنان وزارة الخزانة الأمريكية

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