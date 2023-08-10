الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وست هام يرفض 101 مليون يورو من مانشستر سيتى لضم باكيتا

لوكاس باكيتا
لوكاس باكيتا

تقدمت إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بعرض جديد للتعاقد مع البرازيلي لوكاس باكيتا، لاعب فريق وست هام يونايتد الإنجليزي.

وتقدمت إدارة النادي الإنجليزي بعرض لوست هام من أجل ضم باكيتا، ووصلت قيمة العرض إلى 70 مليون يورو، لكن إدارة وست هام رفضت التخلي عن اللاعب.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة فوت ميركاتو الفرنسية، فإن مانشستر سيتي تقدم بعرض ثانٍ من أجل التعاقد مع لوكاس باكيتا بقيمة 101 مليون يورو.

ويلعب لوكاس باكيتا ضمن صفوف وست هام يونايتد منذ انتقاله من فريق أولمبيك ليون الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2022.

ورفضت إدارة وست هام العرض المقدم من مانشستر سيتي وطلبت 110 ملايين يورو للتخلي عن اللاعب البرازيلي.

ولعب باكيتا 43 مباراة مع وست هام في الموسم الماضي، وسجل 5 أهداف وصنع 7 من أصل 232 مباراة لعبها طوال مسيرته وسجل 40 هدفًا وصنع 29.

وأشارت الصحيفة إلى أن المحادثات مستمرة بين الناديين، وهناك تفاؤل بشأن التوصل لاتفاق قريبًا.

وبدأ باكيتا مسيرته ضمن صفوف شباب فريق فلامينجو وصعد للفريق الأول في مارس من عام 2016، وقضى قرابة الـ3 مواسم مع الفريق قبل أن ينضم لنادي ميلان الإيطالي في شتاء 2019 ورحل عنه في صيف 2020 لفريق ليون الفرنسي.

مانشستر سيتى لوكاس باكيتا وست هام الانتقالات الصيفية الدورى الانجليزى

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