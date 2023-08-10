الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

إصابة 60 شخصًا.. جدل كبير بعد حفل "ترافيس سكوت" فى روما

مغني الراب ترافيس
مغني الراب ترافيس سكوت

أثار حفل مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت، الذى أقيم فى سيرك ماكسيموس القديم في روما يوم الاثنين الماضى 7 أغسطس الجاري، حالة كبيرة من الجدل، عقب إصابة 60 شخصا فى الحفل الموسيقى الأخير له، بحسبما أفادت بعض التقارير العالمية. 

وكشفت وسائل إعلام أمريكية عن سقوط عشرات المواطنين في حفل مغني الراب ترافيس سكوت، الذي أُقيم بـ سيرك ماكسيموس بالعاصمة روما مساء الثامن الماضي من أغسطس، مُشيرة إلى أنَّ عدد المصابين وصل إلى 60 ألف شخص على الأقل.

وانتاب المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من الحزن والفزع بعد خروج حفل مغنى الراب الأمريكى ترافيس سكوت، عن السيطرة وحدوث إصابات عديدة بين الحضور، ممّا تسبب في حالة كبيرة من الجدل عبر منصات التواصل المُختلفة. 

وتعود تفاصيل إصابة العشرات في حفل مغنى الراب الأمريكى ترافيس سكوت، غتدما فاجأ نجم الراب كانييه ويست، جمهور زميله مغني الراب سكوت في روما، بمشاركته الغناء على المسرح، حيثُ أدّى صعود الأخير على المسرح، إلى حدوث حالة من التفاعل والتحمّس بين الحضور، ومن ثمّ اندفاع الجماهير الذي خلف 60 مصابا على الأقل وفقًا لما أفادته وسائل الإعلام الأمريكية.

وقالت عدد من التقارير العالمية إنَّه عقب صعود ترافيس إلى المسرح وغناؤه أحد أعماله الحديدة، قام أحد الأشخاص برشّ رذاذ الفلفل على عدد كبير من من حضور الحفل، لتخرج الأمور عن نطاق السيطرة، وتُسبب حالة من الذعر بين الجماهير وإصابة العشرات منهم.

وتعتبر هذه المأساة ليست هي المرة الأولى التي تسببت في وقوع مصابين في حفلات مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت، ففي نوفمبر 2021، أدى حفله الموسيقي في مهرجان Astroworld في مسقط رأسه هيوستن، تكساس، إلى اندفاع الجماهير الذي خلف 10 قتلى وعشرات الجرحى، حسب تقارير عالمية.

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