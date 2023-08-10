الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جولة لرئيس جامعة حلوان لمتابعة البنية التحتية واستعدادات أسبوع شباب الجامعات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


يواصل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان جولات مستمرة  لمتابعة الانتهاء من العمل الذي يجري على قدم وساق في جامعة حلوان لتطوير البنية التحتية والتجهيزية، والمرافق وأعمال الصيانة والتشجير وتجهيز الملاعب والقاعات، استعدادًا لاستقبال ضيوف جامعة حلوان في أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الثالث عشر سبتمبر 2023.

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على أهمية اسبوع شباب الجامعات في تحقيق التواصل بين طلاب الجامعات المصرية وتبادل الثقافات بين الشباب وتحقيق التكامل بينهم، حيث يتنافس الطلاب في عدد من المسابقات والأنشطة الرياضية والاجتماعية والعلمية والثقافية والفنية والجوالة، هذا بالإضافة إلى الأنشطة الموازية التي تقام على هامش الأسبوع الذي يجمع المتميزين من طلاب الجامعات المصرية، بحضور رؤساء الجامعات وعدد كبير من القيادات والشخصيات العامة.

وأشار رئيس جامعة حلوان إلى أن الأسبوع يجمع شباب الباحثين والمبتكرين وشباب المبادرات المجتمعية ليلتقوا سويًا لاستثمار جهودهم في الحوار والنشاط الطلابي الفعال، واستثمار طاقاتهم وطموحاتهم الواعدة وأفكارهم البنائة لتطوير قدراتهم بشكل إيجابي.

اعمال الصيانة الأنشطة الرياضية الباحثين والمبتكرين الجامعات والمعاهد الرياضية والاجتماعية الجامعات المصرية الدكتور السيد قنديل

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