"خلف الله" يتابع أعمال الزراعة وتنفيذ حاجز لحماية الشواطئ بدمياط الجديدة

أجرى، اليوم، المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، جولة تفقدية، يرافقه نواب ومعاونو رئيس الجهاز ومديرو الإدارات المعنية، لمتابعة أعمال الزراعة الجارية بمنطقة الساحل وأحياء المدينة ونسب التنفيذ.

ووجّه المهندس محمد خلف الله بتكثيف أعمال الزراعة وزيادة المغطيات والأشجار والزهور في المناطق الخضراء والجزر بالطرق الرئيسية، واستمرار أعمال الصيانة الدورية والري اليومي للمسطحات، للحفاظ على المظهر الجمالي وأعمال التطوير بالمدينة.

كما تفقد مسئولو جهاز مدينة دمياط الجديدة المشتل الزراعي بالمدينة، الذي يحتوي على مساحة 5 فدادين، لإنتاج أشجار ونخيل الزينة والمغطيات والزهور، والذي يضم 5 صوف زراعية ووحدة إعادة تدوير المخلفات الزراعية لإنتاج الكومبوست النباتي المستخدم في أعمال التسميد الشتوي، بالإضافة إلى أحواض زراعات مختلفة.

وحسب بيان صحفي اليوم، أكد التنسيق بين الشركات العاملة بالمدينة والإدارة الزراعية بالجهاز للاستفادة من المزروعات والشتلات المنتجة بالمشروعات الجارية بالمدينة.

ونوّه رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة بأن ذلك يأتي في إطار توجيهات الدكتور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عبدالمطلب عمار، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بالحفاظ على المناطق الخضراء وتكثيف أعمال الزراعة والتجميل بالمدن الجديدة.

كما ناقش المهندس محمد خلف الله الشركات المسئولة عن حماية شاطئ مدينة دمياط الجديدة، وذلك من خلال إنشاء حاجز بطول ٧٢٠٠ متر لحماية الشاطئ، وتمّ الإشارة إلى نسبة الإنجاز. كما استعرض رئيس الجهاز اقتراحًا لكيفية الاستفادة من الحاجز الجمالي والحضاري الذي تمّ تنفيذه، وتمّ الاتفاق على تنفيذ نموذج محاكٍ للطبيعة بطول 5000 متر من الحاجز المنفذ، باستخدام المواد والنباتات التي تحافظ على التنوع البيولوجي للمنطقة، مع إمكانية إضافة خدمات متنوعة لخدمة سكان المدينة. وأكّد المهندس رئيس الجهاز توفير كافة أوجه الدعم والتعاون من أجل سرعة الانتهاء من أعمال التطوير في منطقة الشاطئ.