ضبط المتهم بقتل نجل عمه وإلقاء جثته في الرياح التوفيقي بالقليوبية

كشفت التحريات الأولية بواقعة مقتل الطالب كريم عمرو بالمرحلة الإعدادية بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، على يد نجل عمه، أن المتهم قتله منذ تاريخ تغيبه 28 نوفمبر 2022 داخل معلف خاص وقام بطعنه عدة طعنات نافذة بالجسد أودت بحياته، ووضعه داخل جوال وألقى بجثمانه بمياه الرياح التوفيقي بمنطقة أسنيت دائرة المركز.

وخلال تلك الفترة كان يبحث المتهم مع أهلية نجل عمه عنه ويقوم بتضليلهم، حتى تم كشف الواقعة وملابساتها وضبط المتهم بعد مرور أكثر من 9 شهور على ارتكابها واعترف بها، ويواصل الغواصين على مدار يومين البحث عن جثة المجنى عليه ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

البداية عندما شهدت منطقة أسنيت التابعة لمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، قيام جزار بالتخلص من ابن عمه بدائرة المركز، حيث قام بذبحه وطعنه عدة طعنات بجسده ووضع جثته داخل جوال وألقى بجثته بمياه الرياح التوفيقي، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وتلقى اللواء نبيل سليم مساعد، وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، بلاغاً من والده الطالب "كريم. م" طالب بالمرحلة الإعدادية، بتغيبه منذ 9 أشهر.

وبالبحث والتحريات تبين أن نجل عمه "جاسر. ا. م" وراء قتله من تاريخ تغيبه وقام بذبحه ووضعه داخل جوال والقاء جثته بمياه الرياح التوفيقي بمنطقة أسنيت دائرة مركز شرطة كفر شكر.

وتمكن الرائد محمد عماد رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر، من ضبط المتهم واعترف بالواقعة، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

أمرت النيابة العامة بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى، وتواصل قوات الحماية المدنية بالقليوبية والغواصين أعمالهم للوصول إلى جثة المجنى عليه وانتشالها من المياه.