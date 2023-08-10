الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

 ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر أنه تم تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و710 شاحنات و292 سيارة، بالإضافة إلى وصول وسفر 2150 راكبا، موضحة أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة بلغت 11 سفينة.
وأضافت الهيئة، في بيان، اليوم الخميس، أن حركة الواردات شملت 4500 طن بضائع، و347 شاحنة و130 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع، و363 شاحنة و162 سيارة.
وأوضحت أن ميناء سفاجا استقبل العبارة "أمل"، وغادرته ثلاث سفن وهي "الحرية 2" و"بوسيدون اكسبريس" و"القاهرة "، بينما شهد ميناء نويبع تداول 1600 طن بضائع و200 شاحنة، حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية للسفن الثلاث "بريدج" و"آيلة" و"سينا".

 

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