الخميس 10 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع عامل مسجد صدمته سيارة في السلام

جثة
جثة

لقى عامل مسجد مصرعه بعدما اصطدمت به سيارة مسرعة أعلى الطريق بمدينة السلام، وتم نقل المتوفى إلى المستشفى.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغا مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفي أعلى الطريق فى مدينة السلام وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف.

 بالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بعامل مسجد، ما تسبب في وفاته، وجرى نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما يكثف رجال المباحث من جهودهم للقبض على السائق والسيارة المتسببة في الحادث.

 تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

عامل مسجد سيارة مسرعة مدينة السلام المستشفى غرفة عمليات النجدة الأجهزة الأمنية

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