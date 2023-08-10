الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الجريدة الرسمية تنشر قرار رد الجنسية لـ12 مواطنًا

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق

نشرت الجريدة الرسمية قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، رقم 26 لسنة 1975 برد الجنسية لـ12 مواطنًا.

وجاء القرار: بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛ ترد الجنسية للاثني عشر شخصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم  السيد السيد حسن - وآخرهم ماجدة رمضان جابر).

الجريدة الرسمية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية 12 مواطن القانون رقم 26 لسنة 1975 اللواء مساعد الوزير

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