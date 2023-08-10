ملك وعبدالرحمن يعانيان "العظام الرخامى".. وطلب واحد لتخفيف المعاناة قليلًا (صور)

طفلان في عمر الزهور استطاعا تجاوز ابتلائهما في فقدان البصر وحفظ القرآن الكريم كاملًا، لكنهما يعانيان من مرضٍ نادرٍ منذ ولادتهما.

ملك في الصف الثاني الإعدادي (14 عامًا) وشقيقها عبدالرحمن في الصف الأول الإعدادي (13 عامًا) يدرسان في معهد أزهري وهما من أبناء قرية "المظاطلي" التابعة لمركز طامية في محافظة الفيوم، ولدا فاقدين للبصر ويعانيان من مرض تصخر العظم أو ما يسمّى بـ"العظام الرخامي".

"بحلم أكون دكتورة في العلوم الإسلامية، وأحفّظ الدنيا كلها القرآن الكريم، ربنا يجازي والدي ووالدتي خير عننا أنا وشقيقي"، بتلك الكلمات بدأت الطفلة ملك حديثها لـ"الدستور".

وقال شقيقها "عبدالرحمن": "بحلم أكون إمام مسجد وأصلّي بالناس. نفسنا نعمل عمرة وندخل الجنة وربنا يعوضنا عن مرضنا في الدنيا".

وقال أحمد جمعة، والد الطفلين، لـ"الدستور"، إنه اصطحب طفليه إلى أكبر الأطباء في القاهرة وجميعًا اتفقوا على أنهما مصابان بمرض "العظام الرخامي" غير فقدهما البصر وبدأ مشواره لتعويضهما فقدان البصر وأرسلهما إلى الكُتَّاب لحفظ القرآن الكريم.

وأضاف: "الحمد لله حفظا القرآن الكريم كاملًا، وهما في سنواتهما الأولى، ومنَّ الله سبحانه وتعالى عليهما بقوة السمع ما ساعدهما على ختم القرآن الكريم بعد توفيق الله سبحانه وتعالى".

وأشار إلى أنه واجه العديد من المشكلات لصعوبة تعرّف الطفلين على مَن حولهما مثل أي أطفال عاديين من عمرهما.

وأوضح: "تواجهنا صعوبات كبيرة بسبب بعد المسافة بين القرية والمعهد أكثر من 60 كيلومترًا بسبب مرضهما النادر".

وطالب أبو ملك وعبدالرحمن بتوفير إقامة لمدة الدراسة من إدارة الأزهر تكون قريبة من المعهد لمساعدتهما لاستكمال تعليمهما.