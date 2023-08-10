راي فيكتور: عرض أزياء العلمين يدعو للفخر ومصر لديها عوامل جذب لمصممي الأزياء

قال مصمم الأزياء العالمي راي فيكتور، إنه يسعى طوال الوقت لدعم الموضة الخاصة بالمنطقة العربية، ووجود مثل هذه البذور في عالم الموضة، من خلال عرض أزياء العلمين، مشيرا إلى أنه يدعو للفخر كوننا لدينا في المنطقة العربية أحداث وتجمعات للموضة على هذا المستوى.

وأضاف “فيكتور”، في تصريحات لـ"الدستور"، عن مشاركته بعرض أزياء العلمين المقرر إقامته اليوم، إنه له الشرف للمشاركة في مثل هذا الحدث، كما أنه متحمس للغاية لرؤية عرض أزياء مايكل سينكو، وكيف أنه استوحي من الحضارة الفرعونية الكوليكشن الخاص به، كما أثنى على التطور الخاص بمدينة العلمين ومتحمس لزيارتها.

وأوضح “راي” أنه في غاية السعادة لوضع مصر على خريطة سياحة الأزياء العالمية لتنافس في المستقبل عواصم الموضة، وأن مصر لديها بالفعل عوامل جذب مبهرة لتكون الاختيار الأول لكل مصمم أزياء عالمي من أجل إطلاق مجموعته الجديدة منها.

وأعرب راي عن شكره للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والقائمين على الحدث لاستضافة عرض الأزياء العالمي الذي حضر من أجله مئات المدعوين من كل أنحاء العالم وهو حدث مايكل سينكو.

يذكر أن هناك تعاون دائم بين المصمم العالمي مايكل سينكو و Victor Magazine في العديد من المشاريع منها جلسة تصوير المطربة اللبنانية يارا وعدد مجلة Victor الأخير لشهر أغسطس.

وأقيم المؤتمر الصحفي الخاص بعرض الأزياء "الفاشون شو" للمصمم العالمي "مايكل سينكو" بحضور كلاً من جورج متري، مايكل سينكو، الدكتور سيد علي، الشريك المؤسس لمايكل سينكو و ياسمين ثروت والدكتورة نورهان قنديل خبيرة التغذية، والإعلامية بوسي شلبي ومقدمة المؤتمر الإعلامية إنجي علي وذلك بمدينة العلمين الجديدة بنورث سكوير مول.