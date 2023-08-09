الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

4 أعيرة نارية تُنهى حياة أرملة بقنا.. والأمن يتحرى عن الواقعة

جثة
جثة

لفظت سيدة في العقد الثاني من العمر، أنفاسها الأخيرة داخل مستشفى قنا الجامعي، متأثرة بإصابتها بـ 4 طلقات نارية داخل الزراعات في قرية الحجيرات، التابعة لدائرة مركز قنا، وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بإصابة سيدة بطلقات نارية داخل قرية الحجيرات وتقرر نقلها إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وتبين أن المجني عليها تُدعى "م" تبلغ من العمر 19 عامًا أرملة، فقدت زوجها منذ شهور أثناء محاولته فض مشاجرة، تاركة وراءها طفلين يتيمين بعد أن لفظت أنفاسها الأخيرة على فراش المستشفى متأثرة بإصابتها.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.

أخطرت النيابة إصابتها اصابة سيدة البداي البداية اطفالها ارملة

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