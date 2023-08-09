الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بفستان زفاف.. بشرى تخطف الأنظار فى كواليس "طبيبة شرعية"

بشرى
بشرى

ظهرت النجمة بشرى بفستان زفاف من تصميم هاني البحيري في كواليس مسلسلها الجديد "طبيبة شرعية" خطفت به الأنظار ونالت إطلالتها إعجاب كل محبيها، وظهر معها الفنان فراس سعيد مرتديًا بدلة.

المسلسل من تأليف محمد الغيطى وإخراج شادي أبوشادي، ويشارك بشري  في المسلسل مجموعة من الفنانين منهم صلاح عبدالله ونضال الشافعى وفراس سعيد ومروة عبدالمنعم.

وانتهت بشرى مؤخرًا من تصوير مشاهدها بشكل كامل في أحداث فيلم "أولاد حريم كريم" المقرر عرضه خلال أسابيع قليلة والذي تشارك به كمنتجة أيضًا.

الفنان فيراس سعيد الوجوه الجديدة اولاد حريم كريم أوزباكستانى تيام مصطفى قمر تيام مصطفى حريم كريم خالد سرحان

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