الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مندوب السودان بالأمم المتحدة يطالب بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية

الحارث إدريس
الحارث إدريس

قال الحارث إدريس، مندوب السودان بالأمم المتحدة إن بلاده معنية بدعم مسارات السلام ووقف إطلاق النار والدعوة لبدء حوار سياسي شامل جامع.

أضاف إدريس، خلال كلمته أمام جلسة مجلس الأمن حول الأوضاع بالسودان أنه يجب ضمان سلامة السودان ووحدة أراضيه، وحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. 

وأشار إلى أنه يجب على قوات الدعم السريع عدم الاحتماء بمنازل المدنيين ومواصلة الانتهاكات وسلب الممتلكات، موضحًا أنه جرى تشكيل لجنة عليا لمعالجة الوضع الإنساني في السودان، وتسهيل مهمة عبور مساعدات تابعة للأمم المتحدة للسودان. 

التعهدات الدولية لتقديم مساعدات إنسانية للسودان

وتابع أن التعهدات الدولية لتقديم مساعدات إنسانية للسودان تواجه عقبات، داعيًا الخرطوم لتوفير حماية أمنية لقوافل المساعدات الإنسانية. 

مندوب السودان بالأمم المتحدة حماية المدنيين تسهيل وصول المساعدات مسارات السلام وقف إطلاق النار التعهدات الدولية قوات الدعم السريع

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