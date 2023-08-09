روسيا تسقط مُسيّرة أوكرانية استهدفت مخازن الوقود النووى

قال حسين مشيك، مراسل القاهرة الإخبارية، إن الدفاعات الروسية أسقطت مسيرة أوكرانية بالقرب من محطة زابوريجيا النووية كانت تستهدف مخازن الوقود النووي المستهلك.

أضاف مشيك، في رسالته المتلفزة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه حال قيام أوكرانيا باستهداف الخزانات، فإنه ستؤدي لكارثة في هذه المنطقة والسكان المدنيين الذين يعيشون في منطقة زابوريجيا، مؤكدًا أن هذه المنطقة تستخدمها أوكرانيا لتشويه صورة روسيا وأنها ستقوم بمحاولة لضرب المحطة النووية.

وتابع أنه وفقًا لوجهة النظر الروسية فإن أوكرانيا تقوم بما لديها من خيارات لاستهداف المدنيين غير آبهة بالشعب الأوكراني ولا الأراضي الزراعية وهدفها تنفيذ الأجندات الغربية وهذه لست الخطوة الأولى لأوكرانيا والتي تقوم باستهداف مناطق من شأنها أن تؤثر على أراضيها مثل تفجير سد نوفاكاخوفكا.

حقيقة استهداف منطقة عسكرية روسية بالقرب من سد نوفاكاخوفكا

وعن استهداف منطقة عسكرية روسية بالقرب من سد نوفاكاخوفكا، أكد أن وزارة الدفاع الروسية لم تؤكد هذه المعلومة، مشيرًا إلى أنه حال حدوث ذلك فإن موسكو ستقوم بالرد.