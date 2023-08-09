ريس جيمس يحمل شارة قيادة تشيلسي خلفًا لـ سيزار أزبيليكويتا

كشف نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الأربعاء، عن حامل شارة القيادة للفريق بدءًا من الموسم المقبل 2023-2024.

وبقيت هوية حامل شارة القيادة للفريق، مجهولة، بعد رحيل الإسباني سيزار أزبيليكويتا، والذي انتقل إلى أتلتيكو مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأعلن نادي تشيلسي عبر موقعه الإلكتروني، اختيار الظهير الأيمن ريس جيمس، لحمل شارة القيادة للفريق بدءًا من الموسم المقبل 2023-2024.

وعبر جيمس عن سعادته بذلك القرار، معلقًا في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "أنا سعيد للغاية لتولي الدور والمسؤولية، أعلم أن لديّ حمل كبير يجب أن أشغله لأنه كان لدينا قادة هائلون هنا في الماضي ، لكنني متحمس".

وأضاف: "لقد كنت في تشيلسي تقريبًا طوال حياتي. لقد بدأت هنا عندما كنت في السادسة من عمري وكان الدخول إلى الأكاديمية أمرًا صعبًا. لكن أن أستمر وأن أصبح قائدًا ، إنه شعور رائع لي ولعائلتي".

وقال الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني للفريق: "هذا قرار اتخذته أنا والنادي. نحن سعداء للغاية بأن ريس سيقود الفريق هذا الموسم".

وأردف: "إنه يقود بالقدوة وكان موقفه وتفانيه في تشيلسي واضحًا طوال فترة الإعداد للموسم. لقد ارتدى شارة القيادة بفخر خلال جولتنا الصيفية وسيواجه التحدي المتمثل في قيادة فريقنا بأسلوبه الخاص وأفكاره".

وانضم ريس جيمس إلى أكاديمية تشيلسي في السادسة من عمره، ليستمر مع “البلوز” حتى أصبح جزءًا وعنصرًا أساسيًا للفريق.

وأُعير جيمس لمدة موسم إلى تشيلسي، قبل أن يعود للفريق الأول موسم 2019-2020 بواسطة المدرب فرانك لامبارد، ليستمر بعد ذلك كعنصر أساسي، ويساهم في تتويج الفريق بدوري أبطال أوروبا عام 2021 على حساب مانشستر سيتي، إضافة للفوز بكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وفي الموسم الماضي، شارك ريس جيمس في 24 مباراة فقط، بسبب الإصابة التي غيبته عن أغلب الفترات.