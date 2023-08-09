خالد الجندى يكشف أساليب تزوير فتاواه ويرد عليها

قال خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه خلال حديثه عن مسجدي الحسين رضي الله عنه ومسجد الصحابة بشرم الشيخ بعد حصولهما على شهادة الأيزو، وصف الأخير بأنه أجمل مسجد بعد الحرمين من حيث البناء والزخرفة والديكور.

وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن أحد الأشخاص قام بحذف كلمة أجمل ووضع كلمة أفضل لتكون "مسجد الصحابة أفضل مسجد بعد الحرمين"، مؤكدًا أن هذا من باب تزوير فتاواه حتى يقوم الناس بسبه.

أكد أن كلمة أفضل هذه لا بد فيها من نص شرعي من كتاب أو سنة، مشيرًا إلى أنه تحدث عن والده في إحدى الحلقات وأنه كان زعلان لأنه يرتدي الزي الأزهري على خلاف إخوته، فخرجوا بعنوان "حزنت لأنني دخلت الأزهر".