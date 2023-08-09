رامى عياش يطرح أغنيته الجديدة "لمة الحبايب"

طرح البوب ستار رامى عياش، مفاجأته الجديدة لجمهوره ومحبيه، وهى فيديو كليب لأغنية "لمة الحبايب"، على اليوتيوب والمنصات الرقمية ومحطات الراديو.

وشارك رامى فى تصوير الفيديو كليب زوجته مصممة الأزياء داليدا عياش، والشاعر محمد الرفاعى، إلى جانب عدد كبير من أصدقائه ومحبيه، ومن خلال الأغنية يدعو الفنان رامى عياش إلى لم الشمل عن طريق التجمعات، والتقارب، واللمة، بين الأهل والأحباب والأصدقاء.

أغنية "لمة الحبايب" من كلمات محمد الرفاعي، وألحان وتوزيع جان ماري رياشى، ومن إنتاج شركة "مزيكا" للمنتج محمد جابر. وتقول كلماتها:

لمة الحبايب أنا عندي الليلة عيد .. كان الفرح غايب انا قلبي كتير سعيد والنجوم معانا و القمر نور سمانا .. فرحه كبيره مستنيانا مع بعض اكيد احلي ليله انك تكون مع الناس الجميله . هنعيشها ليله ولا الف ليله سهرانين للصبح و ليلتنا طويله اللي بيحبنا يسهر الليله عندنا .. كل اللي يهمنا نسعدكوا ونفرح كلنا عيش وقتك سعادك كتر الافراح زياده .. الايام ملهاش اعاده مش هترجع لا احلي ليله انك تكون مع الناس الجميله هنعشها ليله ولا الف ليله سهرانين للصبح و ليلتنا لسه طويله احلي ليله انك تكون مع الناس الجميله هنعيشها ليله ولا الف ليله.