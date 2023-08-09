الأربعاء 09 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

طارق فهمي: موقف قبائل سيناء داعم ومؤيد للدولة

الدكتور طارق فهمي
الدكتور طارق فهمي

قال الدكتور طارق فهمي استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن موقف قبائل سيناء هو موقف داعم ومؤيد للدولة وقد بذلوا مجهودات كبيرة في مواجهة عملية الإرهاب، مؤكدًا أن القوات المسلحة قامت بدعم هذه القبائل بالكثير من الأمور ليس فقط بالسلاح والمعلومات بل أنهم شاركوا في مواجهة الإرهاب ولهم دور بارز في الفترة الماضية معتقدا أنهم نجحوا في ذلك.

وأضاف: الأداء الأقوى كان بالتأكيد للقوات المسلحة المصرية التي عملت بكامل قوتها وقدراتها لمحاربة الإرهاب في سيناء تحديدا وفي مصر ككل، ولكن أيضا كان لقبائل سيناء دور فعال وقوي في مجابهة عناصر الإرهاب الدخيلة على سيناء من القبائل والعشائر والشيوخ والتي لم تقتصر على قبائل العرجانية أو السواركة او البراهمة أو العزازمة فقط بل كل أبناء سيناء وقفوا وقفة رجل واحد لوقف الإرهاب في سيناء، مؤكدًا جميعهم قدموا دورًا كبيرًا جدًا ومشايخ سيناء تحديدًا قاموا بدور فعال وكبير جدا قائلا أن دورهم هذا هو دور تاريخي لن ينساه التاريخ لهم.

وأكد أنه استمرار هذا الحال في سيناء يجب الحفاظ على حالة الاستقرار في سيناء وهو الذي تعمل عليه الدولة ودفعت أجهزة الأمن والقوات المسلحة والقوات الشرطية مقابلة تكلفة عالية جدا.

وطالب باستمرار تحديث قاعدة البيانات لمواجهة الإرهاب الذي يراه يتحيل فرصة لولا قوة أجهزة الدولة وأجهزة الجيش والشرطة والأجهزة المعنية وأجهزة المعلومات والمخابرات المصرية الحربية وأجهزة الأمن الذي يقفون لهم بالمرصاد لحماية الوطن من عودة الارهاب واي مخاطر من اي عدو.

وقدر أن الفترة القادمة ومع مرور 50 عاما على حرب أكتوبر سيكون هناك احتفالا بهذا الانتصار الكبير وبالقضاء على الإرهاب بشكل نهائي وأكد أنه حتى لو وقعت بعد الأحداث في سيناء إلا أن قبائل وعشائر سيناء يبذلون قصارى جهدهم لحماية سيناء في دعم القوات المسلحة التي في المقابل لم تتهاون في حمايتهم ايضا ومساندتهم كتف بكتف.

وتابع: العلاقة بين أبناء سيناء والقوات المسلحة اتسمت بنوع من الايجابية ويعتقد أن هذا خلق فرصة حقيقية لمواجهة ومجابهة منابع الإرهاب، مؤكدًا أن الدولة المصرية قوية قائلًا إنها أقوى مما يتخليه البعض وأنهم حتى لو حصلوا على المساندة إلا أنهم بالفعل قادرون على مواجهة كافة المخاطر وأنهم يمتلكون من القوة ما يسمح لهم ويمكنهم من القضاء على اي خطر او عدو يواجه الوطن وذكر أن القوات المسلحة المصرية تمتلك أجهزة شديدة القوة والوطنية وقادرة على مواجهة اي تحديات تقابلها في الفترة القادمة.

الأكثر قراءة

رحيل جماعى.. لاعبو الزمالك يطالبون بفسخ عقودهم بسبب المستحقات

مجلس الوزراء يصدر 7 قرارات اليوم

تشييع جنازة الفنانة منحة زيتون بحضور وفد من نقابة المهن التمثيلية

بالأرقام.. كارثة مالية على أبواب الزمالك قبل بدء الموسم الجديد

شيخ قبيلة بقرية الروضة: قصاصو الأثر كلمة السر فى تطهير سيناء

"المرة دي هتحرم".. علق ابنه في المروحة لتأديبه فمات بين يديه بالجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

"السقا مات" .. وعاش "الملك"

محمد رفعت

محافظون وتجارب "12".. فرعون الأقصر سمير فرج!

عبد الرحيم طايع

البحث عن الحقيبة الفارغة!

محمد الفايدي

الرئاسة تنزع السيادة

وائل لطفي

شروط النهضة الصعبة

أشرف عبدالشافي

مسرحنا.. أم مسرحهم؟!

إبراهيم داود

مارادونا وموسم الانتقالات

ماجد حبته

سيارة كهربائية مصرية

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟