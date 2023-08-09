طارق فهمي: موقف قبائل سيناء داعم ومؤيد للدولة

قال الدكتور طارق فهمي استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن موقف قبائل سيناء هو موقف داعم ومؤيد للدولة وقد بذلوا مجهودات كبيرة في مواجهة عملية الإرهاب، مؤكدًا أن القوات المسلحة قامت بدعم هذه القبائل بالكثير من الأمور ليس فقط بالسلاح والمعلومات بل أنهم شاركوا في مواجهة الإرهاب ولهم دور بارز في الفترة الماضية معتقدا أنهم نجحوا في ذلك.

وأضاف: الأداء الأقوى كان بالتأكيد للقوات المسلحة المصرية التي عملت بكامل قوتها وقدراتها لمحاربة الإرهاب في سيناء تحديدا وفي مصر ككل، ولكن أيضا كان لقبائل سيناء دور فعال وقوي في مجابهة عناصر الإرهاب الدخيلة على سيناء من القبائل والعشائر والشيوخ والتي لم تقتصر على قبائل العرجانية أو السواركة او البراهمة أو العزازمة فقط بل كل أبناء سيناء وقفوا وقفة رجل واحد لوقف الإرهاب في سيناء، مؤكدًا جميعهم قدموا دورًا كبيرًا جدًا ومشايخ سيناء تحديدًا قاموا بدور فعال وكبير جدا قائلا أن دورهم هذا هو دور تاريخي لن ينساه التاريخ لهم.

وأكد أنه استمرار هذا الحال في سيناء يجب الحفاظ على حالة الاستقرار في سيناء وهو الذي تعمل عليه الدولة ودفعت أجهزة الأمن والقوات المسلحة والقوات الشرطية مقابلة تكلفة عالية جدا.

وطالب باستمرار تحديث قاعدة البيانات لمواجهة الإرهاب الذي يراه يتحيل فرصة لولا قوة أجهزة الدولة وأجهزة الجيش والشرطة والأجهزة المعنية وأجهزة المعلومات والمخابرات المصرية الحربية وأجهزة الأمن الذي يقفون لهم بالمرصاد لحماية الوطن من عودة الارهاب واي مخاطر من اي عدو.

وقدر أن الفترة القادمة ومع مرور 50 عاما على حرب أكتوبر سيكون هناك احتفالا بهذا الانتصار الكبير وبالقضاء على الإرهاب بشكل نهائي وأكد أنه حتى لو وقعت بعد الأحداث في سيناء إلا أن قبائل وعشائر سيناء يبذلون قصارى جهدهم لحماية سيناء في دعم القوات المسلحة التي في المقابل لم تتهاون في حمايتهم ايضا ومساندتهم كتف بكتف.

وتابع: العلاقة بين أبناء سيناء والقوات المسلحة اتسمت بنوع من الايجابية ويعتقد أن هذا خلق فرصة حقيقية لمواجهة ومجابهة منابع الإرهاب، مؤكدًا أن الدولة المصرية قوية قائلًا إنها أقوى مما يتخليه البعض وأنهم حتى لو حصلوا على المساندة إلا أنهم بالفعل قادرون على مواجهة كافة المخاطر وأنهم يمتلكون من القوة ما يسمح لهم ويمكنهم من القضاء على اي خطر او عدو يواجه الوطن وذكر أن القوات المسلحة المصرية تمتلك أجهزة شديدة القوة والوطنية وقادرة على مواجهة اي تحديات تقابلها في الفترة القادمة.