الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

هوفنهايم يضم فيجورست قادمًا من بيرنلي

فيجورست
فيجورست

عاد المهاجم الهولندي فوتر فيجورست إلى الدوري الألماني لكرة القدم من جديد، عبر الانضمام إلى صفوف هوفنهايم بعقد إعارة لمدة موسم واحد من بيرنلي الإنجليزي.  

وأعلن كلا الناديين عن الصفقة اليوم الأربعاء، لكن أيا منهما لم يوضح ما إذا كان عقد الإعارة يتضمن بندا يتيح الشراء.  

وكان صاحب الـ31 عامًا قد قضى أربعة أعوام في الدوري الألماني ضمن صفوف فولفسبورج قبل أن ينتقل إلى بيرنلي في يناير 2022 بعقد يستمر حتى عام 2025 .  

وبعد هبوط بيرنلي من الدوري الإنجليزي الممتاز إلى دوري البطولة الإنجليزية، لعب فيجورست على سبيل الإعارة لكل من بشكتاش التركي ومانشستر يونايتد الإنجليزي في الموسم الماضي.  

وكافح هوفنهايم في الموسم الماضبي من أجل تفادي الهبوط، ويأمل في أن يساعده فيجورست على التواجد بمستويات أعلى في الموسم الجديد.  

ووصف ألكسندر روسن المدير الإدارية لهوفنهايم التعاقد مع فيجورست بأنه :"رائع واستثنائي" وأبدى أمله في أن يعزز أداء الفريق ككل من خلال “عقليته وخبرته ودقته”.

ويستهل هوفنهايم مشواره في الموسم الجديد من الدوري الألماني بمواجهة فرايبورج يوم 19 أغسطس الجاري.

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