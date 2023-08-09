"الريف المصري": شق وتمهيد 500 كيلومتر طرق ومدقات بأراضي الـ1.5 مليون فدان

أعلنت شركة تنمية الريف المصري الجديد، والمسؤولة عن إدارة وتنفيذ المشروع القومي لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، عن تنفيذ أعمال شق وتمهيد 500 كيلومتر طرق ومدقات بأراضي مشروع ال 1.5 مليون فدان في منطقة غرب المنيا.

وأكد المهندس عمرو عبدالوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد - في بيان اليوم - قيام الشركة بمضاعفة الأهمية وإعطاء الأولوية لأعمال تنفيذ البنية التحتية اللازمة لمختلف أراضي المشروع قبل طرحها على صغار المزارعين أو المستثمرين، وذلك من منطلق الرغبة في سرعة تنمية الأراضي التي تقع تحت ولاية الشركة، والتيسير على المنتفعين، وكذلك من منطلق مساهمة الشركة وإدارة مشروع المليون ونصف المليون فدان في أعمال التنمية التي تستهدفها وتعمل على إنجازها كافة أجهزة الدولة، وفق رؤية وتوجيهات القيادة السياسية.

وأشار عبدالوهاب إلى قيام شركة الريف المصري حتى الآن بإنفاق ما يزيد على 2.8 مليار جنيه، خلال العامين الماضيين، على أعمال إرساء وتنفيذ البنية التحتية فى مختلف مناطق مشروع الـ 1.5 مليون فدان، بما يشمل حفر الآبار ومد شبكات الري المحوري والري بالتنقيط لبعض المناطق، وأعمال رصف الطرق والمدقات ومد شبكات الاتصالات بجميع مناطق الشركة .

ولفت إلى قيام الشركة حاليا بتكثيف جهودها لإقامة مناطق خدمية وإدارية جديدة في مختلف المواقع التابعة للشركة، تضاف إلى تلك القائمة بالفعل في كلا من المغرة وغرب غرب المنيا، بالإضافة إلى انتهاء الشركة من إقامة نقاط للشرطة ومراكز لطب الأسرة بأراضي المشروع في المغرة ومنطقة سهل المنيا الغربي، فضلا عن عدد من محطات تحلية مياه الشرب بالمواقع المختلفة للمشروع، تقدم المياه للمنتفعين.