"تضامن أسوان": تقديم الدعم الطبى للمرضى الأكثر احتياجًا بـ6 قرى

قال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسوان محمد يوسف إنه تم تقديم الدعم الطبي لـ 89 مريضًا ضمن المرضى الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية بـ6 قرى؛ لتخفيف العبء عليهم والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في كل المجالات.

وأضاف يوسف- في بيان اليوم الأربعاء- أنه تم تقديم الدعم الطبي بقرى (الكفور، والسلسلة والعدوة) بمركز كوم أمبو، وقرى (أبوالريش، وغرب أسوان والأمبركاب) بمركز أسوان.

وأوضح أن جمعية الأورمان ومديرية التضامن الاجتماعي نظمتا قافلة طبية جديدة بمستشفى أسوان الجامعى، بمشاركة مسئولي إدارة المستشفى والأطباء وهيئة التمريض والعاملين؛ لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية بشكل مميز ولائق لقوافل جمعية الأورمان.

من جانبه، قال مدير عام جمعية الأورمان ممدوح شعبان إن القافلة تضمنت تخصصات (صدر، وعيون، وأعصاب، وعظام، ومخ وأعصاب، وسمعيات، وجراحة عامة، وأطفال، وباطنة ومسالك)، بالإضافة إلى العلاج والمتابعة وقياس النظارات الطبية وقياس الأجهزة التعويضية وتركيبها.

وأعرب عن شكره لإدارة مستشفى أسوان الجامعي؛ لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية ومواكبة ركاب التنمية، بالإضافة إلى دور مديرية التضامن لتوفير الدعم لجميع أبناء المحافظة والعمل على تلبية احتياجاتهم، وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا.