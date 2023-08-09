الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس القطاع الدينى بالأوقاف: جار العمل على تطوير مسجد السيدة زينب

الدكتور هشام عبدالعزيز
الدكتور هشام عبدالعزيز

أكد الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن طائفة البهرة كان لها دور في تطوير مساجد آل البيت، مثل تطوير مسجد الإمام الحسين، ومسجد السيدة نفيسة، وكذلك مسجد السيدة زينب، موضحًا أن هناك مساجد أخرى يتم تطويرها وفق قاعدة بيانات وتكون هناك أولوية للمساجد الكبرى والتي لها حس تاريخي واهتمام من قبل المصريين.

وقال "عبدالعزيز"، خلال لقائه في القناة الأولى، اليوم الأربعاء، إن افتتاح مسجد السيدة نفيسة بعد التطوير بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، يُعد يومًا مشهودًا وعظيمًا، لافتًا إلى أن المقام أصبح مفتوحًا للجمهور على مدار اليوم.

وتابع: "يمكن للمصلين الآن الذهاب والصلاة في هذا المسجد، وهناك فرحة في عيون الزوار، وراحة نفسية كبيرة في هذا المقام"، كاشفًا عن أن افتتاح هذا المسجد ليس الأول ولا الأخير، وتم افتتاح مسجد الإمام الحسين، وتوالت الافتتاحات بمسجد عمرو بن العاص، والظاهر بيبرس، والتطوير مستمر لهذه الأماكن التاريخية.

وأشار رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إلى أن العمل في مسجد السيدة زينب مستمر ويتم تطوير المسجد والمقام هناك.

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