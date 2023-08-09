الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ كفر الشيخ: مد التسجيل في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

تستمر محافظة كفر الشيخ في تسجيل مشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، الدورة الثانية، والتي جرى مدها حتى أول سبتمبر 2023، في إطار جهود الدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي من خلال تقديم مشروعات محققة لتلك الأهداف من أجل تحقيق رؤية مصر 2030.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، هى مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الإستثمارات اللازمة لها والتي ستتم بشكل سنوي لضمان مشاركة المشروعات الفائزة في مؤتمر المناخ التالي "Cop 28"، مشيراً إلى أن المبادرة تركز على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع وعلى جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي من خلال تقديم مشروعات محققة لتلك الأهداف.

وناشد محافظ كفر الشيخ بسرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة www.sgg.eg   ،حيث أن آخر موعد لتقديم المشروعات أول شهر سبتمبر المقبل، والفئات المستهدفة للمشروعات فئة المشروعات كبيرة الحجم ،وفئة المشروعات المتوسطة ، وفئة المشروعات المحلية الصغيرة "حياة كريمة" وفئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة ،والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.

وجاءت شروط مشاركة المشروعات فى الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أن يكون المشروع داخل النطاق الجغرافى للمحافظة، وأن يكون تم تنفيذ المشروع بالفعل وله نتائج مدعومة بأدلة، وأن يتضمن المشروع مكون تكنولوجى ومكون يرتبط بالاستدامة البيئية "أخضر"، وأن يتقدم المشروع فى الفئة الخاصة به، مع تقديم إقرار كتابي بعدم حصول المشروع على أية جوائز أخرى ضمن الدورة الأولى للمبادرة 2022 ،وتقديم إقرار كتابى بالملكية الفكرية للمشروع والمسؤولية الكاملة عن أية دعاوى أو مخالفات تنتج عن غير ذلك، وذلك فى حالة المشروع الذي يتم تقديمه وشارك فيه عدة جهات أو أفراد يجب تقديم موافقة كتابية من جميع المشاركين على المشاركة فى المبادرة، ويشترط للتأهيل لنيل مكافأة الجائزة قيام الشخصية القانونية للمشروع قبل إعلان النتيجة، حيث أن المكافآت لن تصرف لأفراد، وتحتفظ إدارة المبادرة بكامل الحق في تحري صدق المعلومات المتعلقة بالمشروع وبالمرشح.

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