الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

ضمن عروض القومي.. "يهودي مالطا" يكشف أشكال الخدع الصهيونية (صور)

مسرح السامر بالعجوزة
مسرح السامر بالعجوزة

شهد مسرح السامر بالعجوزة، أمس الثلاثاء، أولى ليالي العرض المسرحي "يهودي مالطا" لفرقة قومية الإسكندرية المسرحية، ضمن عروض الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بالمهرجان القومي للمسرح في دورته السادسة عشرة "دورة الفنان عادل إمام"، والتي تستمر حتى 14 أغسطس الحالي.

العرض يستعرض الخدع الصهيونية والتحكم في العالم من خلال شخصية "بارباس" الماكر الثري الذي يعيش فى جزيرة "مالطا" ويعمل على نشر الوقيعة بين الأشخاص (سلطان مالطة الفرنسي والأتراك) ولم تقتصر مؤامراته على ذلك بل تمتد لتصل إلى التفرقة بين الدول وينجح في ذلك بالفعل.

النص للمؤلف البريطاني كريستوفر مارلو، وإخراج محمد مرسي، دراماتورج د .جمال ياقوت، أشعار د. محمد مخيمر، موسيقى وألحان محمد شحاته، كيروجراف محمد ميزو، ديكور وملابس وليد جابر، مابينج وجرافيك محمد المأموني، إضاءة تامر صبري، تنفيذ ديكور محمد البرشومي، ماكياج مارينا مجدي، تدقيق لغوي د. مدحت عيسى، مخرج منفذ محمد طوسون، هيئة الإخراج حازم خميس، مي ربيع، جابر عصام، أمجد زيتون، ومنار البدري. ومن إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وضمن عروض فرع ثقافة الإسكندرية بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي.

وشهدت الأيام السابقة مشاركة هيئة قصور الثقافة بعروض "السراج" لفرقة قصر ثقافة طنطا، و"عادلون" لإقليمية بورسعيد، و"سالب واحد" لفرقة المحمودية، و"مسافر ليل" لنوادي الأنفوشي، وتختتم الهيئة مشاركتها بالمهرجان بعرض "رضا" لقومية الإسماعيلية، يومي 11 و 12 أغسطس الحالي، على مسرح السامر.

مسرح السامر بالعجوزة
مسرح السامر بالعجوزة
مسرح السامر بالعجوزة
مسرح السامر بالعجوزة
مسرح السامر بالعجوزة
مسرح السامر بالعجوزة
مسرح السامر العرض المسرحي يهودي مالطا يهودي مالطا قومية الإسكندرية المسرحية قصور الثقافة المهرجان القومي للمسرح

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