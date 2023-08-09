"ع الزيرو" لـ محمد رمضان يحقق 5 ملايين و867 ألف جنيه خلال أسبوع عرض

حقق فيلم «ع الزيرو»، بطولة الفنان محمد رمضان، أمس الثلاثاء، إيرادات بقيمة 654 ألفًا و518 جنيهًا، ليصل إجمالي إيرادات الفيلم إلى 5 ملايين و867 ألف جنيه خلال أسبوع فقط من طرحه بدور العرض السينمائية.

وتدور أحداث الفيلم حول حمزة "دراجون" الذي لديه طفل يعاني من مرض خبيث ويحاول والده تدبير الأموال اللازمة لعلاج نجله، ويتعرض "حمزة" لعدة مواقف مثيرة يتعرف من خلالها على أشخاص يحاولون مساعدته ما يغير من الأحداث المؤسفة التي يعيشها.

الفيلم من بطولة النجم محمد رمضان والنجمة نيللي كريم والطفل منذر مهران، بمشاركة مجموعة من أشهر النجوم، على رأسهم النجمة جمانة مراد وإسلام إبراهيم، ومن إخراج محمد جمال العدل، وتأليف مدحت العدل.