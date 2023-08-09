رئيس جهاز العبور يتابع مشروع رفع كفاءة وتطوير شبكات مياه الشرب

قام المهندس أحمد رشاد الشريف، رئيس جهاز مدينة العبور، صباح اليوم، بجولة تفقدية برفقة المهندس جمال فهمي، نائب رئيس الجهاز للمرافق، والمهندس وليد حسين، مدير عام محطات المياه وروافعها، لمشروع إحلال وتجديد ورفع كفاءة مأخذ المياه العكرة، الذي يقع بمنطقة إنشاص على ترعة الإسماعيلية بمنطقة الزوامل، وهو المغذي لمحطة مياه العبور الرئيسية.

كما تفقد رئيس الجهاز والوفد المرافق له تنفيذ محطة الرافع الأوسط بطريق إنشاص العبور، والذي يغذي محطة مياه العبور بطاقة اجمالية 1100000 متر مكعب في اليوم لكل رافع. وتكمن أهمية المحطة في تغذية مدينة العبور والمدن والمناطق المجاورة، مثل: مدينة العبور الجديدة، مدينة بدر، مدينة القاهرة الجديدة، مدينة السلام، ومنطقة النهضة.

وأكد المهندس أحمد رشاد بأن المشروع يهدف إلى عملية إحلال وتجديد عدد 6 طلمبات رأسية كاملة بالمحركات وبوادئ الحركة بقدرة 6000 متر مكعب في الثانية للطلمبة الواحدة، رفع 86 مترًا بمأخذ العبور، وعدد 4 طلمبات أفقية كاملة بالمحركات وبوادئ الحركة بقدرة 6000 متر مكعب في الثانية للطلمبة الواحدة، رفع 56 مترًا، بخلاف رفع كفاءة لوحات الجهد المتوسط وكافة المحولات والمولدات والأعمال المدنية لغرف الطلمبات والخزانات وباقي الوحدات المختلفة للرافعين.

كما تابع مسؤولي جهاز العبور أعمال الصيانة الدورية ورفع الكفاءة الجارية، ومتابعة أعمال الصيانة بالمولدات، وذلك لاستمرارية الاستفادة منها عند انقطاع التيار الكهربائي والتشغيل بكامل الطاقة دون أي انقطاعات. كما تفقد سيادته أعمال تطهير خزانات الرافع الأوسط ورفع ٧٠٠٠ متر مكعب طمي وذلك لتقليل العكارات الموجودة بمياه النيل. كما تابع سيادته أيضًا صيانة لوحات الجهد المتوسط جهد ٣.٣ ك/ف وتوريد لوحات الكهرباء جهد ١١ ك/ف بالرافع الأوسط والمأخذ، وتوريد قطع الغيار اللازمة.

وأضاف المهندس نائب رئيس الجهاز للمرافق أن ذلك جاء في إطار استمرارية الصيانة الدورية ورفع كفاءة منظومة مياه الشرب، وأيضًا الحفاظ على استمرارية التشغيل والاستفادة القصوى للمأخذ وإنتاج الكميات المطلوبة من المياه للمدن المستفيدة.