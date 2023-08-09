الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اليوم.. محاكمة المتهمين بسرقة أصحاب المعاشات عن طريق رسائل هاتفية

محكمة
محكمة

تواصل محكمة جنح الأميرية برئاسة المستشار شهاب عشوش، اليوم الأربعاء، محاكمة أخطر تشكيل عصابى لسرقة أصحاب المعاشات عن طريق إرسال رسائل لهم على هواتفهم للاستيلاء على آلاف الجنيهات.

بداية الواقعة بتلقى قسم شرطة الأميرية بلاغًا من موظف على المعاش، أفاد فيه باكتشافه سحب مبلغ 130 ألف جنيه من رصيده فى البنك، وأضاف بأنه تلقى رسائل من أرقام ادعوا أنهم من البنك المركزي، وطلبوا منه تحديث بياناته، حيث قاموا بإرسال رابط "لينك" قام بالضغط عليه وبعدها تم اكتشاف سحب المبالغ من رصيده، وتم تشكيل فريق بحث.

وكشفت التحقيقات، عن أن وراء الواقعة تشكيل عصابى يوهم ضحاياه بأنهم من البنك المركزى ويستخدم أرقاما مجهولة فى الاستيلاء على أرصدة المواطنين من البنوك، عن طريق إرسال رسائل على هواتفهم.

محكمة جنح الاميرية المستشار شهاب عشوش أخطر تشكيل عصابى أصحاب المعاشات سرقة إرسال رسائل

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