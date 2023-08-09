"الأرصاد": طقس حار وارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء طقسًا حارًا رطبًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائلًا للحرارة رطب ليلًا على كل الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم ارتفاعًا فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ونشاط رياح ببعض المناطق تكون مثيرة للرمال والأترية على حلايب وشلاتين وبحيرة ناصر وأبو سمبل، وفرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا على حلايب وشلاتين وأبو سمبل وبحيرة ناصر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء:

القاهرة العظمى 34 درجة والمحسوسة 36 درجة والصغرى 25

الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24 درجة

مطروح العظمى 31 درجة والصغرى 25

سوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 27

قنا العظمى 43 درجة والصغرى 28

أسوان العظمى 44 درجة والمحسوسة 45 والصغرى 30