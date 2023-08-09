وكيل "صحة مطروح" يتفقد وحدات الرعاية الأولية بالسنوسية والسادات والشروق

أجرى الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، يرافقه الدكتور إبراهيم الدميري مدير عام طب الأسنان جولة ميدانية ومفاجأة بعد منتصف الليل، للمرور على وحدات الرعاية الأولية "مركز السنوسية الطبى ووحدة السادات ووحدة الكيلو ٧ بحى الشروق" التابعة للإدارة الصحية بمطروح، للاطمئنان على انتظام سير العمل بها، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين، وتواجد القوي البشرية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وبحث أي معوقات تؤثر على انتظام سير العمل بالوحدات تزامنًا مع زيادة أعداد المترددين على المحافظة.

وخلال الجولة تم تفقد المركز الطبى بالسنوسية، والتأكد من تواجد القوى البشرية على رأس العمل، وكذا توفير الكميات المناسبة من مستلزمات التشغيل والطعوم، ومتابعة مؤشرات الأداء لقسم الاستقبال وعيادة الأسنان المسائية، وتلاحظ انخفاض أعداد المترددين، موجهًا بزيادة الأنشطة الإعلامية والتوعوية وتكثيف الإعلان عن الخدمات الطبية المقدمة بمركز السنوسية الطبي وجميع منافذ الخدمة، حرصًا منه على معرفة المستفيدين بالخدمات الصحية المقدمة بكل منفذ.

كما تفقد وحدة السادات الصحية بمنطقة الريفية، وتأكد من تواجد القوى البشرية على رأس العمل، وتوفير الكميات المناسبة من مستلزمات التشغيل والطعوم، وتابع مؤشرات العيادات الصباحية، حيث بلغ عدد المترددين على العيادة الصباحية 1125 حالة منذ بداية شهر أغسطس، وعدد المترددين على الاستقبال 40 حالة، وتلاحظ ارتفاع أعداد المترددين على عيادات الأسنان الصباحية والمسائية.

ووجه الدكتور مبروك سالم بزيادة وتوفير المستلزمات الطبية الخاصة بعيادة الأسنان حرصًا على تقديم خدمة طبية مميزة، كما وجه إدارة الصيدلة بضرورة بمتابعة وزيادة كميات الأدوية لصيدلية الوحدة طبقًا وأعداد المترددين، كما وجه الإدارة الهندسية بسرعة صيانة خزان المياه على سطح الوحدة ومراجعة أعمال السباكة.

وخلال الجولة قام وكيل صحة مطروح بالمرور على وحدة الكيلو 7 الصحية بحى الشروق، متفقدًا الاستقبال، وتأكد من تواجد القوى البشرية على رأس العمل و توفير الكميات المناسبة من مستلزمات التشغيل والطعوم، وتابع أعداد المترددين على الاستقبال، وتلاحظ ارتفاع أعداد المترددين على الاستقبال على مدار اليوم.

وشدد وكيل صحة مطروح على سرعة تشغيل خدمة عيادة الأسنان المسائية بالوحدة، حرصًا على تقديم خدمة طبية مميزة لأهالي وزائري المحافظة، موجهًا بضرورة متابعة وزيادة كميات الأدوية فى صيدلية الوحدة طبقًا وأعداد المترددين، كما وجه الإدارة الهندسية بسرعة توفير وصيانة مصابيح الإضاءة وصيانة أعمال الكهرباء بالوحدة .

وأكد على أهمية تواجد الفريق الطبي بأماكن العمل والتأكد من رضا المرضى والمواطنين على الخدمات الطبية المقدمة لهم، مع توفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمرضى، مشيرًا إلى أن مديرية الصحة قدمت ولا زالت تقدم كافة الدعم والمساندة لجميع منافذ تقديم الخدمات الصحية بجميع مراكز المحافظة.

وكيل "صحة مطروح" يتفقد وحدات الرعاية

وكيل "صحة مطروح" يتفقد وحدات الرعاية

وكيل "صحة مطروح" يتفقد وحدات الرعاية