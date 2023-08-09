تقرير دولي: الصحراء البيضاء بالفراقرة ضمن أجمل صحارى العالم

رشح موقع هندي الصحراء البيضاء بالفرافرة ضمن أجمل صحارى العالم، ووصفها بانها رحلة مذهلة تمنحك تجربة العمر.

وقال موقع swirlster الهندي المعني بالترفيه والسفر: تقع هذه الصحراء الخلابة شمال الفرافرة في مصر، وتعرض درجات متفاوتة من اللون الأبيض جنبًا إلى جنب مع التكوينات الصخرية التي تشبه عيش الغراب.

وأضاف أن الأرض محمية طبيعية وبالتالي أثناء زيارة السياح يحتاجون إلى اتخاذ طرق محددة فقط، لأنها من أجمل الأماكن التي يمكن زيارتها في مصر.

وتحتوي الصحراء البيضاء على مجموعة من الكثبان الرملية والوديان التي بها غطاء نباتي يحتوي على معظم الأحياء البرية التي تعيش في المنطقة، كما تحتوي على آثار وأدوات ترجع إلى عصر ما قبل التاريخ، كما يوجد بها بقايا من مقابر وكهوف نادرة ومومياوات قديمة، وهو ما يجعلها موقعا مميزا لرحلات التخييم.

وشبه التقرير تجربة زيارة "الصحراء البيضاء" بمصر كأنك قمت بزيارة سطح القمر قائلة "قد يستغرق الأمر سنوات أو عقودًا من الآن قبل السفر إلى سطح القمر، ولكن بالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون الانتظار حتى ذلك الحين تعطيك محمية الصحراء البيضاء نفس نتائج التجربة الوهمية لزيارة القمر".

وأشاد التقرير بجمال المحمية الطبيعية المصرية، قائلة "إن جمالها الغريب يعطيك تذكيرًا قويًا بأن كوكبنا يخضع لتغيرات مناخية قوية"، مع تتغير ألوان صخورها الجيرية بمرور الوقت بواسطة الرمال والرياح، حيث تتحول من اللون الأبيض اللامع إلى اللون الكريمي، ثم تصل إلى اللون البني الذهبي.

وأضاف التقرير الهندي أن الصحراء البيضاء تعد من أكثر الوجهات شعبية لدي كثير من السياح من مختلف أنحاء العالم، حيث ان بها الكثير من الأنشطة السياحية مثل ركوب الكثبان الرملية والتزلج على الرمال وركوب الدراجات الجبلية.