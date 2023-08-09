هل يحمى مثبت الشعر ملابسك من بقع المكياج؟

قررت الصحفية المستقلة أنيتا بهاجوانداس -التي تكتب للجارديان البريطانية عن موضوعات التجميل والموضة- التحري وراء آخر صيحات فيديوهات "الحيل"، التي تُنشر على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي، ولا يعرف المواطنون العاديون مدى صحتها، وقد يهرع أحدهم في تجربتها وتؤدي إلى الوفاة، مثلما حدث مع ترند "خلط الكيماويات لتنظيف الأسطح" الذي تسبب في حساسيات لنساء في أماكن مختلفة من العالم، وفيديو خلط مواد طبيعية وصنع ماسكات، وبدلًا من حل المشكلة زادتها حدة.

الصحفية المستقلة أنيتا بهاجوانداس



اليوم تتحرى عن فيديو من نوعية الحيل "لايف هاكس"، وفيه يُستخدم مثبت الشعر حماية الملابس البيضاء من بقع المكياج؟ وتم تداول الفيديو حتى وصل إليها، وتقرر أن تجربه بنفسها وتكتب التجربة.



إزالة بقع المكياج من الملابس

بدأت في حكيها وقالت: "لدي فستان باتشيفا جميل الذي لم أرتديه من قبل، لماذا؟ ببساطة لأنه أبيض، وفي كل مرة أنظر إليه بمحبة وهو موضوع في مكانه فقط؛ لأني أعلم أنني سأترك بقع المكياج في كل مكان فيه عندما أرتديه في النهاية، لذلك أنا مهتمة جدًا بتجربة تلك الحيلة التي انتشرت عبر الإنترنت، حيث أقوم برش الملابس البيضاء لمنع نقل المكياج، وكذلك سألت صديقة تعمل كمصممة أزياء وقالت إنها تفعل ذلك بالملابس قبل أن يرتديها عملاؤها، إذن لنجرب".





صورة موضوع الجارديان الكارتونية

وأكملت حكي تجربتها: "أقوم برش ثوبي الأبيض حول الياقة باستخدام مثبت الشعر قبل أن أرتديه مرورًا برأسي بهذا الشعور المألوف بالرهبة، لكني لم أجد بقعًا نتيجة ارتداءه، ولكن تناثرت بعض البقع هنا وهناك في وقت لاحق من اليوم، ما زلت منبهرة بالنتيجة ولكني أظن أن نوع مثبت الشعر قد يكون سببًا في عدم صمود ثوبي المرشوش أمام بقع المكياج".



لماذا يحدث هذا؟

وتابعت موضحة كيف لنوع مثبت الشعر أن يكون فارقًا في فترة احتمال عدم التبقع من ناحية الياقات التي تتلامس مع المكياج كثيرًا وهل لها أساس علمي؟.



تصنع مثبتات الشعر من أنواع مختلفة من البوليمرات، يتم اختيارها اعتمادًا على درجة التماسك، ومن المؤكد أن نوع البخاخ الأقوى سيخلق حاجزًا غير قابل للاختراق.

لكن في كلتا الحالتين، أنا سعيدة لأنني سأرتدي ثوبي الأبيض دون خوف وسأذهب به بكل ثقة لحفل راقص.

بقع المكياج على ياقات القميص

هل تجربيها؟

نعم جربيها فلا خطر فيها وعليك رش المنتج على ياقات القميص ونهايات الأكمام وكل الأماكن الملامسة للجسم والتي يمكن أن تلتقط مكياج أو تتسخ بشدة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.