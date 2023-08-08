تفاصيل تعاون محمد منير وميريام فارس فى أغنية "الساحل الشمالى"

أعلن النجم محمد منير عن البرومو الخاص بالديو الغنائي الذي يجمعه بالفنانة اللبنانية ميريام فارس، وذلك من خلال صفحته على "إنستجرام".

وقال منير، خلال البرومو، إن الديو الغنائي بينه وبين الفنانة ميريام فارس يحمل اسم "الساحل الشمالي" وسيتم طرحه يوم غدٍ في الخامسة مساءً، وذلك على جميع المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل.

وقدم الكينج حفلًا غنائيًا كبيرًا على مسرح أرينا في العلمين بمشاركة الكابو حميد الشاعري، حيث قدما معًا أغنية أكيد التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، كما غنى باقة من أبرز أغنياته ومنها حدوتة مصرية، يونس، حارة الياسمينة، صفصافة، قلبي مساكن شعبية وغيرها من الأغنيات التي قدمها على مدار ساعتين كاملتين.

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