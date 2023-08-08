جمال عبدالرحيم: الرئيس السيسى وجه بالاهتمام بكافة الآثار الإسلامية (فيديو)

قال الدكتور جمال عبدالرحيم، أستاذ الآثار الإسلامية، إننا نشهد تطويرا كبيرا للمناطق الآثرية الإسلامية، مثلما قال الرئيس السيسي بأن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالقاهرة التاريخية.

وأضاف عبدالرحيم، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن هذا التطوير والترميم كان لا بد أن يتم منذ 50 عامًا، خاصة أن الكثير من زوار مصر من جميع أنحاء العالم يهتمون بالسياحة الدينية، وعندما يزورون هذه الأماكن يرون تشوهات سواء مقابر عشوائية أو مساكن عشوائية تحجب الرؤية عن تطوير هذه المناطق الآثرية.

الدولة تولي اهتمامًا بالمناطق الأثرية

وأوضح، أن الرئيس السيسي أولى في الآونة الأخيرة اهتمامًا بالمناطق الآثرية وتطويرها لكي يزورها جميع المهتمين بالسياحة الدينية المرتبطة بآل البيت، مؤكدًا أن مسجد السيدة نفيسة هو بالقرب من مجمع الأديان السماوية الثلاثة التي احتضنتها الدولة المصرية.

وتابع: الامتداد سيتم مع مسار آل البيت بداية من علي زين العابدين إلى السيدة زينب "رضى الله عنها"، بالإضافة إلى ترميم مسجد الإمام الحسين