الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مسئولون: القوات الأوكرانية قادرة على استعادة مناطق كبيرة خلال الأيام المقبلة

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية

بعد أسابيع من الهجوم المضاد المرتقب لأوكرانيا، وصف المسئولون الغربيون تقييمات "واقعية" بشكل متزايد حول قدرة القوات الأوكرانية على استعادة مناطق كبيرة، حسبما قال أربعة من كبار المسئولين الأمريكيين والغربيين الذين اطلعوا على أحدث المعلومات الاستخبارية لشبكة CNN.

ونقلت الشبكة عن المسئولين قولهم: "ما زلنا نتابع، خلال الأسبوعين المقبلين، ما إذا كانت هناك فرصة لتحقيق بعض التقدم".

فيما قال النائب مايك كويجلي، وهو ديمقراطي من ولاية إلينوي، عاد مؤخرًا من اجتماعات في أوروبا مع قادة أمريكيين يدربون القوات المدرعة الأوكرانية، إنهم يواجهون تحديات كبرى، حيث يعد الوضع الحالي هو أصعب وقت في الحرب.

وأفادت شبكة cnn، بأن التحدي الأساسي للقوات الأوكرانية هو استمرار صعوبة اختراق الخطوط الدفاعية الروسية متعددة الطبقات في الأجزاء الشرقية والجنوبية من البلاد، والتي تتميز بعشرات الآلاف من الألغام وشبكات واسعة من الخنادق، حيث تكبدت القوات الأوكرانية خسائر فادحة هناك، مما دفع القادة الأوكرانيين إلى صد بعض الوحدات لإعادة تجميع صفوفهم وتقليل الخسائر.

وقال مسئول أمريكي كبير إن الولايات المتحدة تدرك الصعوبات التي تواجهها القوات الأوكرانية، على الرغم من أنها لا تزال تحتفظ بالأمل في إحراز تقدم متجدد.

أسابيع الهجوم المضاد المرتقب واقعية القوات الأوكرانية المسؤولين الأمريكيين

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