اليوم.. «الحياة» تذيع حفل الفنان أحمد سعد في العلمين الجديدة

تذيع شبكة تليفزيون الحياة، مساء الثلاثاء، حفل الفنان أحمد سعد في مدينة العلمين الجديدة، والمُنظم قبل أيام في إطار مهرجان العلمين، المُنعقد تحت شعار «العالم علمين».

وشهد حفل أحمد سعد في العلمين الجديدة إقبال كبير مع غنائه لنخبة من أغانيه، ومنها: «ايه اليوم الحلو ده، وصدقيني، وعليكي عيون، ووسع وسع»، وغيرها.

ومن المُقرر، أن يتم بث حفل الفنان أحمد سعد اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءً.

وتثبت شبكة تليفزيون الحياة، في تمام الساعة العاشرة مساءًا يوميًا لمدة عدة أيام، حفلات وفعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

وتُّذيع شبكة تليفزيون الحياة، ولعدة أيام مجموعة من الحفلات والعروض الفنية المُقدمة في مهرجان العلمين الدولي، المُنعقد حاليًا في مدينة العلمين الجديدة تحت شعار "العالم.. علمين"، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءًا يوميًا.

وشهدت مدينة العلمين الجديدة على مدار الأيام القليلة الماضية عدة حفلات فنية وسط مشاركة فنية واسعة، بداية من حفلات النجوم محمد منير، وتامر حسني، وأحمد سعد، ومدحت صالح، وريهام عبدالحكيم، وصولاً لحفلات النجوم تامر عاشور وأليسا أمس.

ومن المُقرر أن تشهد مدينة العلمين خلال الأيام المقبلة حفلات غنائية للمطرب الشعبي حكيم وبهاء سلطان وكارول سماحة، وعروض أزياء عالمية على الشاطئ، جانبا إلى عروض الفلكلور الشعبي.

‏https://fb.watch/mgWPvI4u0k/?mibextid=cr9u03

ويشهد مهرجان العلمين خلال شهر أغسطس عددًا من الحفلات الغنائية والفعاليات المختلفة، حيث أقيم أكثر من حفل خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس، ومنها حفل محمد منير وحميد الشاعري وحفل النجمة إليسا وتامر عاشور.

ويستمر مهرجان العلمين في تقديم عروضه المختلفة بحفل الموسيقار الكبير عمر خيرت، وأيضًا حفل غنائي للنجم بهاء سلطان، وتشاركه الحفل المطربة كارول سماحة، وحفلات للنجمة أنغام وفريق مسار إجبارى