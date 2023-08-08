تفاصيل لقاء الرئيس الفلسطيني والعاهل الأردني بحضور ولي العهد

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة عمان، للقاء العاهل الأردني عبدالله الثاني.

واستقبل الملك عبد الله، الرئيس الفلسطيني في قصر الحسينية، وعقد الجانبان اجتماعا ثنائيا، بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، بحثا خلاله العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة، وآخر التطورات السياسية.

ومن المقرر أن يعقد الطرفان اجتماعا موسعا بحضور وفدى البلدين.

ويرافق أبو مازن في زيارته، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى الأردن عطا الله خيري.

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

وفي وقت سابق من اليوم، قالت الخارجية الفلسطينية، إن رفض رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتكرر للدولة الفلسطينية يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع.

وأضافت الخارجية الفلسطينية في بيان، اليوم، أن نتنياهو اعتاد على عدم إضاعة أية فرصة من أجل التأكيد على مواقفه المعروفة الرافضة للدولة الفلسطينية، خاصة في هذه الفترة التي يزداد فيها الحديث إعلاميًا عن اهتمام أمريكي إسرائيلي بالدفع تجاه التطبيع مع السعودية.

وتساءلت الخارجية الفلسطينية عن جدوى أي محاولة قادمة أو مستقبلية تجاه التطبيع وتوقيتها مع دولة الاحتلال التي أوجدت نظام فصل عنصريًا في الأرض الفلسطينية المحتلة.