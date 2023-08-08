نائب سوري لـ"الدستور": داعش لن يعود لوضعه عام 2014 رغم هجوم الرقة

قال النائب السوري حسين راغب، إن تنظيم داعش الإرهابي قام بالهجوم على حواجز وآليات تابعة للجيش العربي السوري في بلدة معدان عتيق بريف محافظة الرقة الشرقي خلال ليل الثلاثاء، وأسفر الهجوم الإرهابي عن ارتقاء وإصابة عدد من جنود الجيش العربي السوري.

واستشهد عشرة جنود وأصيب آخرين من أفراد الجيش السوري في هجوم شنه تنظيم داعش الإرهابي ليل الثلاثاء على حواجز للجيش في مدينة الرقة شمال سوريا.

وأضاف راغب في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن داعش حاول السيطرة على الموقع عقب الهجوم لكن داهمت وحدات الجيش العربي السوري الموقع، مما اضطر عناصر التنظيم الإرهابي بالفرار إلى البادية السورية مجددا مستفيدين من الدعم اللوجستي والغطاء الأمني الأمريكي الموجود في هذه المنطقة.

وتابع راغب: “في الآونة الأخيرة لاحظنا زيادة عدد ونوعية الأعمال الإرهابية لتنظيم داعش في محافظات دير الزور والرقة والحسكة وحمص مع نشاط محدود في محافظة درعا، مستهدفا المدنيين الأبرياء عبر كمائن وهجمات مسلحة وتفجيرات، وكل ذلك بالتزامن مع السعي الأمريكي الأخير لزيادة مستوى العسكرة في المنطقة، وتكرر قدوم المبعوث الأمريكي إلى مناطق البادية السورية، والتي اعتبرتها سوريا انتهاكاً خطيرا للسيادة السورية”.

راغب: داعش لن يعود لمرحلة السيطرة كما حدث عام ٢٠١٤

وأوضح راغب أن عمليات الجيش العربي السوري قوضت مصادر تمويل تنظيم داعش وقوضت شبكات تجنيده، حيث أطلق الجيش العربي السوري أكثر من عملية عسكرية في مناطق البادية السورية شملت حملات جوية وبرية من قصف وتمشيط يهدف تدمير البنية التحتية التي يستخدمها التنظيم كالمزارع والكهوف والانفاق والمستودعات ونقاط الارتكاز ومنشآت التدريب ومراكز القيادة وغيرها.

وأشار راغب إلى أن تصاعد العمليات الإرهابية لتنظيم داعش يعطي مؤشرات على امتلاكه المقومات التي قد تساهم في محاولة إعادة احيائه مجددا في سوريا والانتقال من مرحلة الاستنزاف إلى مرحلة فك القيود وصولا إلى مرحلة التمكين، على حد تعبيرهم.

واختتم راغب تصريحاته قائلا: "مع ترجيحي على أنه في المدى المنظور ومع استمرار عمليات الجيش العربي السوري ضد التنظيم فإنه لن يكون قادرا على الانتقال نحو مرحلة السيطرة العسكرية كما حصل عام ٢٠١٤".