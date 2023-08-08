ممرضة تفقأ عين مريضة بـ"سرنجة" في الفيوم

شهدت مستشفى طامية المركزي التابعة لمحافظة الفيوم، واقعة مأساوية، إذ أقدمت ممرضة تعمل داخل المستشفى على فقأ عين مريضة باستخدام سرنجة.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما توجهت إحدى السيدات وتدعى “ع. م” 28 سنة ومقيمة بإحدى قرى مركز طامية محافظة الفيوم إلى مستشفى طامية المركزي للكشف الطبي عليها، حيث كانت تعاني من نزلة برد شديدة وبعد إجراء الكشف عليها قررت طبيبة الاستقبال إعطائها حقنة للبرد وهذه الحقنة يتم إعطائها في العضل.

ويقول ماجد خميس محامي المجني عليها: دخلت السيدة "المجني عليها"، إلى المكان الذي يقوم فيه التمريض بإعطاء الحقن للمرضى، وانتظرت حتى يأتي دورها وأثناء انتظارها لاحظت السيدة أن الممرضة المسئولة عن ذلك تجلس على كرسي أمام ستارة صغيرة في إحدى أركان الغرفة لإعطاء الحقن للمرضى، وهنا لاحظت المريضة أن جلوسها على الكرسي يجعل المريض يظهر من خلف الستارة، الأمر الذي يكشف المرضى وأجسادهم للمرضى الواقفين المنتظرين دورهم.

وأضاف: عندما لاحظت السيدة ذلك طلبت من الممرضة أن تقف وتدخل خلف الستارة لعدم ظهور جسدها للواقفين، ولكن كان رد فعل الممرضة حاملا العصبية في أسلوب كلامها قائلة: "مش هاقوم من مكاني وهو كده" فبدأت المجني عليها بتكرار الطلب والإلحاح على الممرضة للدخول خلف الستارة لعدم كشف جسدها للموجودين، وبالفعل قامت الممرضة ولكن بعصبية مفرطة وعدم السيطرة على أعصابها وسحبت غطاء السرنجة بانفعال وقوة أدى ذلك إلى دخول السرنجة في عين المريضة محدثا لها نزيف بالعين وجرح في الشبكية.

وعلى الفور قام الأطباء داخل المستشفى بمحاولة إيقاف النزيف وإجراء عملية جراحية لها.

تحرر المحضر رقم 22701 / لسنة 2023 جنح طامية، وتم عمل شكوى وتحويلها للشؤون القانونية وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.