"التضامن" تطلق المرحلة الثالثة لبطاقة الخدمات المتكاملة فى 14 محافظة

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن إطلاق المرحلة الثالثة من بطاقة الخدمات المتكاملة التى تشمل جميع الإعاقات من سمعية وبصرية وحركية وأيضا قصار القامة وأشخاص طيف التوحد، وذلك فى 14 محافظة هى القاهرة والجيزة والقليوبية، شمال سيناء، وجنوب سيناء، السويس، الإسماعيلية، الإسكندرية، قنا، سوهاج، الشرقية، المنوفية، وكفر الشيخ والغربية.

وأضافت القباج خلال الإعلان عن إطلاق المرحلة الثالثة لبطاقة الخدمات المتكاملة، أنه تم استخراج مليون و100 ألف بطاقة، وجار استخراج 390 آخرين، ما يشمل حوالي مليون و500 ألف بطاقة، لافتة إلى أن المرحلة الثالثة تستهدف مليون بطاقة أخرى بجانب المليون و500 ألف بطاقة.

وأشارت إلى أنه لأول مرة ستتم إقامة مراكز تاهيلية متنقلة علاوة على 220 مركز تأهيل على مستوى محافظات الجمهورية، لتسهيل تسجيل بيانات المواطنين، موضحة أن المرحلة يشارك فيها 5 آلاف متطوع، بالإضافة إلى 15 ألف رائدة اجتماعية.