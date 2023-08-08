الثلاثاء 08 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التضامن" تطلق المرحلة الثالثة لبطاقة الخدمات المتكاملة فى 14 محافظة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن إطلاق المرحلة الثالثة من بطاقة الخدمات المتكاملة التى تشمل جميع الإعاقات من سمعية وبصرية وحركية وأيضا قصار القامة وأشخاص طيف التوحد، وذلك فى 14 محافظة هى القاهرة والجيزة والقليوبية، شمال سيناء، وجنوب سيناء، السويس، الإسماعيلية، الإسكندرية، قنا، سوهاج، الشرقية، المنوفية،  وكفر الشيخ والغربية.

وأضافت القباج خلال الإعلان عن إطلاق المرحلة الثالثة لبطاقة الخدمات المتكاملة، أنه تم استخراج مليون و100 ألف بطاقة، وجار استخراج 390 آخرين، ما يشمل حوالي مليون و500 ألف بطاقة، لافتة إلى أن المرحلة الثالثة تستهدف مليون بطاقة أخرى بجانب المليون و500 ألف بطاقة.

وأشارت إلى أنه لأول مرة ستتم إقامة مراكز تاهيلية متنقلة علاوة على 220 مركز تأهيل على مستوى محافظات الجمهورية، لتسهيل تسجيل بيانات المواطنين، موضحة أن المرحلة يشارك فيها 5 آلاف متطوع، بالإضافة إلى 15 ألف رائدة اجتماعية.

ads

الأكثر قراءة

ثروته 2 مليون جنيه.. ضبط متهم بالكسب غير المشروع

محمد صلاح فى الاتحاد السعودى؟ ستيفن جيرارد يعلّق

الزمالك يعرض 10 ملايين جنيه على محمد صبحى للتجديد

سيد ابن الفيوم يتحدى إعاقته: حصل على ليسانس ويعمل خطيبا بالأوقاف

برلمانى: قرارات العفو الرئاسى ترسيخ حقيقى لمبدأ المواطنة

إحالة سائق هتك عرض فتاة بأكتوبر للجنايات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

أفضل من انتظار الرئيس القادم!

منى رجب

كيف تحوّل «حقل الألغام» إلى «دُرّة الساحل الشمالى»؟

عبدالوهاب داود

أنا وعبدالحفيظ طايل والأيام التى لن تعود

ماجد حبته

.. والمملكة الأردنية

د.كريمة الحفناوى

قانون موحد لمناهضة العنف

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

قوات الاحتلال تعتدى على شاب من ذوى الإعاقة قرب جنين

خطوة مفاجئة.. هل يتراجع نتنياهو عن التعديلات القضائية؟