امتد للشقق.. حريق ضخم يلتهم ورشة أثاث فى محافظة دمياط

نشب حريق ضخم في ورشة تصنيع أثاث صباح اليوم الثلاثاء، في قرية غيط النصارى بمحافظة دمياط، وسط حالة من الذعر انتابت أهالي المنطقة.

وتجمهر الأهالي خاصة أن النيران امتدت إلى شقق العقار الموجود به الورشة كما امتدت الى العقار المجاور.

وتم إخطار قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وإخماد النيران، حيث تم الدفع بتشكيل من قوات الإطفاء لاخماد النيران.

كما تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحريق وتحرير محضر شرطي بالواقعة وحصر الخسائر والمصابين إن وجدوا.