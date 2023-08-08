الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

امتد للشقق.. حريق ضخم يلتهم ورشة أثاث فى محافظة دمياط

حريق
حريق

نشب حريق ضخم في ورشة تصنيع أثاث صباح اليوم الثلاثاء، في قرية غيط النصارى بمحافظة دمياط، وسط حالة من الذعر انتابت أهالي المنطقة.
وتجمهر الأهالي خاصة أن النيران امتدت إلى شقق العقار الموجود به الورشة كما امتدت الى العقار المجاور.

وتم إخطار قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وإخماد النيران، حيث تم الدفع بتشكيل من قوات الإطفاء لاخماد النيران.

كما تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحريق وتحرير محضر شرطي بالواقعة وحصر الخسائر والمصابين إن وجدوا.

حريق دمياط محافظة دمياط أحداث دمياط الثلاثاء
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