الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع الراية الحمراء على شواطئ غرب الإسكندرية واستمرار البحث عن غريق سيدى كرير

شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية

رفعت شواطئ الإسكندرية، اليوم، الراية الحمراء التحذيرية، على شواطئ القطاع الغربي، وبعض شواطئ القطاع الشرقي، وذلك لاضطراب حالة البحر.

وأشارت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، في بيان، اليوم، إلى أن شواطئ القطاع الغربي رفعت الراية الحمراء، كما شهدت شواطئ القطاع الشرقي رفع الرايات بين الحمراء والخضراء فى الشواطئ التى اكتملت بها حواجز الأمواج.

وأوضحت مصايف الإسكندرية، أن نسب إشغال شواطئ القطاع الغربي بلغت 40%، بينما بلغت نسب الإشغال بشواطئ القطاع الشرقي 60%.

كما تواصل قوات الإنقاذ النهري المدعومة من غواصين الخير المتطوعين، البحث عن جثمان غريق سيدي كرير، الذي لقي مصرعه غرقًا أمس.

وقال الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق غواصي الخير المتطوعين في تصريحات لـ"الدستور" إن البحث عن الغريق مستمر منذ أمس، حيث تم الدفع بغواصين للبحث عن الجثمان على الفور من غطاسين الساحل الشمالي، مع مناشدة غواصين الإسكندرية بالدعم بفريق آخر.

وتابع أنه تم اليوم الدفع بفريق آخر مكون من 7 غواصين للبحث عن الجثمان، مشيرًا إلى أن البحر مرتفع منذ أمس، لذا من المتوقع أن ارتفاع البحر يساعد في ظهور الجثمان.

وكان قد كشف قائد فريق غواصين الخير المتطوعين، أن الشاب الغريق يدعى بشار محمود إبراهيم، 16 عامًا، لقى مصرعه غرقًا بشاطئ كرير الشرقى أمام شارع السنترال- الكيلو 35.

وأوضح المالحي، أنه عقب تلقي البلاغ، ناشد غواصين الخير، خاصة غواصي الإسكندرية، بسرعة الوصول لمكان الغرق، للبحث عن الجثمان، داعيًا الله بظهور جثمان الغريق فى أقرب وقت، ويتغمده برحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

شواطئ الإسكندرية الراية الحمراء التحذيرية مصايف الإسكندرية غريق سيدي كرير فريق غواصين الخير
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