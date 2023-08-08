"تعليم الوادي الجديد" تشارك بتصفيات الجمهورية للمشروع الوطني للقراءة

تابع المهندس سيد عبد العزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، مشاركة 23 معلم وطالب بتصفيات الجمهورية للمشروع الوطنى للقراءة، الذى أطلقته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع مؤسسة البحث العلمي الإماراتية، فى إطار رؤية مصر ٢٠٣٠ ولتشجيع القراءة لدى فئات المجتمع المصرى وجعلها ممارسة يومية لدى طلاب المدارس والمعلمين.

ويشارك 3 معلمين فائزين بالمراكز الأولى على مستوى المديرية بمسابقة المعلم المثقف، و20 طالبا وطالبة الفائزين بالمراكز الأولى بمسابقة الطالب المثقف.

وحرص وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد على تشجيع المشاركين على المنافسة بقوة والتمثيل المشرف للمحافظة،

وجرى تكريم جميع المشاركين بالمسابقة تشجيعا لهم على مواصلة رحلة التميز والإبداع، متمنيا لهم التوفيق والسداد.

وجرى تنظيم المسابقة على مستوى 4 فئات بالنسبة للطلاب: الفئة الأولى من الصف الأول حتى الثالث الإبتدائى، الفئة الثانية من الصف الرابع حتى السادس الابتدائى، الفئة الثالثة المرحلة الإعدادية، الفئة الرابعة المرحلة الثانوية

وبعد اجتياز مراحل التقييم على مستوى المدارس والإدارات التعليمية الخمس تم اختيار المراكز الأولى على مستوى القطاع، وفقًا للمعايير المعتمدة من خبراء مؤسسة البحث العلمى بدقة وشفافية وبكل حيادية وإعطاء كل ذى حق حقه.

كما أعلن المهندس سيد عبد العزيز عطية، وكيل التعليم بالوادي الجديد، اعتماد 8 مدارس بالمحافظة من قِبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء كالتالي:

إدارة الخارجة التعليمية:

- روضة مدرسة البستان للتعليم الأساسى

-روضة ملحقة المعلمين الإبتدائية

-مدرسة صلاح الدين الإعدادية.

إدارة الداخلة التعليمية:

روضةمدارس عين أم الصغير.

الشهيد مصطفى سعيد.

الصديق الابتدائية.

عين الرخا.

روضة الغرغور الإبتدائية.

وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة أن إجمالى عدد المدارس المعتمدة حتى الآن بلغ نحو 145 مدرسة بالقطاعات والمراحل التعليمية المختلفة.