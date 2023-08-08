تقديم خدمات العيادات المتنقلة المجانية في الإسكندرية

انطلقت بالعامرية في الإسكندرية خدمات العيادات المتنقلة المجانية، التي تستهدف تقديم خدمات الصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة للسيدات العاملات بالمصانع في المنطقة، في إطار بروتوكول غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات، وبالتعاون مع قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، وضمن أنشطة مشروع "صحتنا رأسمالنا" المنفذ بدعم من السفارة الهولندية وبالتعاون مع مجلس السكان الدولي.

وكشف الدكتور محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس، في بيان له اليوم، أن الحملة بمشاركة كلٍ من وزارة الصحة والسكان والغرفة، والمنطقة الاستثمارية الحرة بالعامرية ومجلس السكان الدولي، حيث سيتم توفير عيادتين متنقلتين تضمان مجموعة من الكوادر الطبية المتميزة لتقديم الخدمات للعاملات والعاملين في المصانع على مدار يومين من كل أسبوع، ويستفيد منها ما يقرب من 50 مصنعًا في المنطقة.

وأشار "عبد السلام" إلى أن تلك الحملة ضمن أنشطة مشروع "صحتنا رأسمالنا"، الذي يستمر لمدة 18 شهرًا لتوعية ما يقرب من 50 ألف عامل وعاملة بمصانع منطقة العامرية، بأهمية الحفاظ على الصحة العامة والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وتوفير كافة تلك الخدمات الطبية بما يضمن استمرارية العاملات بالمصانع وعدم ترك العمل لأسباب اجتماعية أو صحية، الأمر الذي سيخدم معدلات الإنتاج والنمو الاقتصادي ويساعد في تحسين الأحوال الاقتصادية للعاملين والعاملات في هذا القطاع.

وأكد رئيس غرفة صناعة الملابس، حرص الغرفة على دعم المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وتحقيق الأهداف الخاصة بالبرنامج القومي لتنظيم الأسرة، وذلك تماشيا مع استراتيجية الدولة المصرية للتنمية البشرية بشقيها الصحي والاجتماعي وذلك بنشر عيادات تهدف إلي تقديم الخدمات الصحية والطبية للعاملات بمصانع الملابس.

وأضاف "محمد عبد السلام" أن الغرفة تستهدف جميع العاملات بقطاع الملابس خاصة أن العدد الأكبر من المشتغلين في مصانع الملابس من السيدات بنسبة تتراوح بين 60 إلي 70%، كما تستهدف الغرفة حشد الفئات المستهدفة للعيادات المتنقلة والقوافل.