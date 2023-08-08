الثلاثاء 08 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تقديم خدمات العيادات المتنقلة المجانية في الإسكندرية

محمد عبدالسلام
محمد عبدالسلام

انطلقت بالعامرية في الإسكندرية خدمات العيادات المتنقلة المجانية، التي تستهدف تقديم خدمات الصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة للسيدات العاملات بالمصانع في المنطقة، في إطار بروتوكول غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات، وبالتعاون مع قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، وضمن أنشطة مشروع "صحتنا رأسمالنا" المنفذ بدعم من السفارة الهولندية وبالتعاون مع مجلس السكان الدولي. 

وكشف الدكتور محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس، في بيان له اليوم، أن الحملة بمشاركة كلٍ من وزارة الصحة والسكان والغرفة، والمنطقة الاستثمارية الحرة بالعامرية ومجلس السكان الدولي، حيث سيتم توفير عيادتين متنقلتين تضمان مجموعة من الكوادر الطبية المتميزة لتقديم الخدمات للعاملات والعاملين في المصانع على مدار يومين من كل أسبوع، ويستفيد منها ما يقرب من 50 مصنعًا في المنطقة.

وأشار "عبد السلام" إلى أن تلك الحملة ضمن أنشطة مشروع "صحتنا رأسمالنا"، الذي يستمر لمدة 18 شهرًا لتوعية ما يقرب من 50 ألف عامل وعاملة بمصانع منطقة العامرية، بأهمية الحفاظ على الصحة العامة والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وتوفير كافة تلك الخدمات الطبية بما يضمن استمرارية العاملات بالمصانع وعدم ترك العمل لأسباب اجتماعية أو صحية، الأمر الذي سيخدم معدلات الإنتاج والنمو الاقتصادي ويساعد في تحسين الأحوال الاقتصادية للعاملين والعاملات في هذا القطاع.

وأكد رئيس غرفة صناعة الملابس، حرص الغرفة على دعم المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وتحقيق الأهداف الخاصة بالبرنامج القومي لتنظيم الأسرة، وذلك تماشيا مع استراتيجية الدولة المصرية للتنمية البشرية بشقيها الصحي والاجتماعي وذلك بنشر  عيادات تهدف إلي تقديم الخدمات الصحية والطبية للعاملات بمصانع الملابس.

وأضاف "محمد عبد السلام" أن الغرفة تستهدف جميع العاملات بقطاع الملابس خاصة أن العدد الأكبر من المشتغلين في مصانع الملابس من السيدات بنسبة تتراوح بين 60 إلي 70%، كما تستهدف الغرفة حشد الفئات المستهدفة للعيادات المتنقلة والقوافل.

برتوكول غرفة صناعة الملابس الملابس الجاهزة والمفروشات قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة وضمن أنشطة م مشروع صحتنا رأسمالنا مجلس السكان الدولي
ads

الأكثر قراءة

محمد صلاح فى الاتحاد السعودى؟ ستيفن جيرارد يعلّق

إحالة سائق هتك عرض فتاة بأكتوبر للجنايات

65 جنيهاً رسوم شهادة النجاح بالثانوية العامة

"محمد نور".. أول أسيوطي يدخل موسوعة جينيس في لعبة تسلق الجبال

إزالة 19 تعديا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في البحيرة

أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 8 أغسطس في بورصة الدواجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

نيران سكوت

جلال حمام

أفضل من انتظار الرئيس القادم!

منى رجب

كيف تحوّل «حقل الألغام» إلى «دُرّة الساحل الشمالى»؟

عبدالوهاب داود

أنا وعبدالحفيظ طايل والأيام التى لن تعود

ماجد حبته

.. والمملكة الأردنية

د.كريمة الحفناوى

قانون موحد لمناهضة العنف

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

قوات الاحتلال تعتدى على شاب من ذوى الإعاقة قرب جنين

خطوة مفاجئة.. هل يتراجع نتنياهو عن التعديلات القضائية؟