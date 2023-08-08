ضبط راكب بحوزته مواد مخدرة من نبات الماريجوانا بمطار القاهرة

تمكنت سلطات مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، من ضبط راكب بحوزته مواد مخدرة من نبات الماريجوانا.

البداية، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الرحلة القادمة من برشلونة تم ضبط راكبة أجنبية بحوزتها كمية متنوعة من المخدرات بلغ عددها ووزنها ١٣ كيس ورقي بهم عشب نبات الماريجوانا بوزن ٨٥ جرام و٣ عبوات بهم نفس المخدر بوزن ٤٥ جرام وكيس به بذرة لنبات الماريجوانا بوزن ٣ جرام و٢ كارت بكل منهم زجاجة بهم ٣ بذور لذات المخدر بوزن ٢٨ جراما وعلبة صفيح بها قطعة معدنية تستخدم في تعاطي المواد المخدرة وكيس شفاف بداخله مواد مخدرة و"مصاصة" مخلوطة بمخدر الماريجوانا بإجمالي ٢٣ عبوة.

تم تحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٣، العرض على النيابة للتحقيق.