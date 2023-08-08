الثلاثاء 08 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط راكب بحوزته مواد مخدرة من نبات الماريجوانا بمطار القاهرة

الماريجوانا
الماريجوانا

تمكنت سلطات مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، من ضبط راكب بحوزته مواد مخدرة من نبات الماريجوانا.

البداية، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الرحلة القادمة من برشلونة تم ضبط راكبة أجنبية بحوزتها كمية متنوعة من المخدرات بلغ عددها ووزنها ١٣ كيس ورقي بهم عشب نبات الماريجوانا بوزن ٨٥ جرام و٣ عبوات بهم نفس المخدر بوزن ٤٥ جرام وكيس به بذرة لنبات الماريجوانا بوزن ٣ جرام و٢ كارت بكل منهم زجاجة بهم ٣ بذور لذات المخدر بوزن ٢٨ جراما وعلبة صفيح بها قطعة معدنية تستخدم في تعاطي المواد المخدرة وكيس شفاف بداخله مواد مخدرة و"مصاصة" مخلوطة بمخدر الماريجوانا بإجمالي ٢٣ عبوة.

تم تحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٣، العرض على النيابة للتحقيق.

ضبط جمركى النيابة راكبة راكبة أجنبية نبات الماريجوانا
ads

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى وسلطان البهرة يشهدان افتتاح مسجد السيدة نفيسة

أب يطالب بضم حضانة ابنه: طليقتي تزوجت عرفي وحرمتنى من ابنى سنتين

سامح السيد عضوًا منتدبًا ورئيسًا تنفيذيًا لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

بـ100 ألف جنيه.. أول سيارة كهربائية "مصرية" فى الأسواق بعد 9 أشهر

أشرف بن شرقى يقترب من بيراميدز.. الاتفاق فى مراحله النهائية

إحباط تهريب عقاقير مخدرة وأقراص ترامادول بمطار القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

كيف تحوّل «حقل الألغام» إلى «دُرّة الساحل الشمالى»؟

عبدالوهاب داود

أنا وعبدالحفيظ طايل والأيام التى لن تعود

ماجد حبته

.. والمملكة الأردنية

د.كريمة الحفناوى

قانون موحد لمناهضة العنف

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

وائل لطفي

البائع الضلالى!

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

خطوة مفاجئة.. هل يتراجع نتنياهو عن التعديلات القضائية؟

بزعم تنفيذ هجوم.. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين