الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أشرف بن شرقى يقترب من بيراميدز.. الاتفاق فى مراحله النهائية

بن شرقى
بن شرقى

اقترب أشرف بن شرقي، لاعب فريق الجزيرة الإماراتي السابق، من التعاقد بشكل رسمي مع نادي بيراميدز، بعدما وصلت المفاوضات إلى مراحل متقدمة بين اللاعب والنادي.

وقرر الجزيرة الإماراتي بعد انتهاء الموسم الكروي في الإمارات إنهاء التعاقد مع أشرف بن شرقي بصورة ودية.

وكشف مصدر أن الصفقة في مراحلها الأخيرة وباقي فقط الانتهاء من بعض الرتوش الأخيرة في الاتفاق.

وواصل المصدر أن بن شرقي وافق على التعاقد مع بيراميدز بعد الاتصالات التي جرت بينه وبين المسئولين في بيراميدز فى الأيام الماضية.

واختتم المصدر أن بن شرقي سيتعامل مثل لاعبين الفئة الأولى فى الفريق السماوي نظرًا لإمكانياته الفنية العالية.

وارتبط اسم اشرف بن شرقي خلال الأيام الماضية برغبة أكثر من فريق في الدوري المصري في التعاقد مع اللاعب المغربي، على رأسهم الزمالك والمصري وزد وسيراميكا والبنك الأهلي، ولكن الراتب الكبير الذي يحصل عليه اللاعب سنويًا حال دون انتقاله لأحد هذه الأندية.

أشرف بنشرقي بيراميدز يقترب من بنشرقى فترة الانتقالات الصيفية بيراميدز بنشرقي
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