العناية الإلهية تنقذ فتاة ابتلعت كمية من الأدوية داخل منزلها بسوهاج

انقذت العناية الإلهية طالبة من الموت المحقق عقب ابتلاعها كمية من الأدوية للتخلص من حياتها بسوهاج.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي لقسم ثان سوهاج تفيد بوصول المدعوة مريم ع ع ع، 22 سنة، طالبة بكلية الفنون التطبيقية ومقيمة دائرة القسم مصابة بحالة تسمم ادعاء تناول أقراص طبية.

وتبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان سوهاج عقب سؤال والدها المدعو عبد الفتاح ع ع ق 55 سنة موظف ومقيم بذات الناحية، بقيام نجلته المذكورة بتناول جرعة زائده من أقراص طبية بالمنزل مما أدى لإصابتها ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك وتم تحرير محضر بالواقعة ومن ثم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

ويقوم رجال المباحث بتكثيف التحريات حول الواقعه لبيان وجود شبهه جنائية من عدمه والاستعلام عن الحالة الصحية للفتاة لمناقشتها.