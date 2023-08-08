الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ماهر فرغلى لـ"الشاهد": شكرى مصطفى شكل فريقا مسلحاً لاغتيال المعارضين له

ماهر فرغلى
ماهر فرغلى

قال ماهر فرغلي، أحد الباحثين في شؤون الجماعات الإسلامية، إن جماعة الإخوان في بعض المواقف تتمتع بقدر من الذكاء، والذي كان يتمثل في تقديم الصراعات التي كانت تقوم بينهم وبين الجماعة الإسلامية ليقولوا للمواطنين والأهالي بالقرى والريف أنهم ضد العنف.
وأكد ماهر فرغلي، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الإخوان تمددوا بصورة كبيرة في القرى والأرياف نتيجة تسويقهم الصحيح لصورتهم الذهنية لدى المواطنين، وبالفعل نجح الإخوان في هذا التسويق، معبراً: "كان فيه مقال لأحمد الملط أحد قيادات الإخوان البارزة نشره في جريدة الشعب والذي دعى فيه النظام بأن يعطي النظام له الفرصة في القضاء على الجماعة الإسلامية".

الجماعات التكفيرية 

وأضاف في حديثه، أن الإرهابي شكري مصطفى، التابع للجماعة الإسلامية،  شكل فرقياًَ مسلحاً لاغتيال المعارضين له من الإخوان، قائلاً:" جماعة شكري غير مؤمنة بالأذان ولا الصحابة".

ويعد البرنامج أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

ماهر فرغلي الشاهد اكسترا نيوز ذكاء الإخوان محمد الباز
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