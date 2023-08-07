محمد صلاح يسجل ويصنع في فوز ليفربول على دارمشتات وديًا

قاد المحترف المصري محمد صلاح، فريقه ليفربول الإنجليزي، للفوز على دارمشتات الألماني بثلاثة أهداف مقابل هدف هدف، في آخر وديات “الريدز” استعدادًا للموسم الجديد 2023-2024.

افتتح محمد صلاح التسجيل لـ ليفربول في الدقيقة الخامسة من متابعة لركلة ركنية نُفذت من الجهة اليسرى.

وأحرز البرتغالي ديوجو جوتا الهدف الثاني لـ “الريدز” في الدقيقة الثامنة من متابعة لتمريرة محمد صلاح.

وسجل هونساك الهدف الأول لـ دارمشتات في الدقيقة العاشرة.

وتمكن الكولومبي لويس دياز من تسجيل الهدف الثالث لـ ليفربول في الدقيقة 59 بتسديدة رائعة على الطائر بالكعب من متابعة للركلة الركنية التي نفذها دومنيك سوبوسلاي مؤكدًا انتصار فريقه في آخر الوديات استعدادًا للموسم الجديد.

تشكيل ليفربول أمام دارمشتات

أما عن تشكيل ليفربول أمام دارمشتات، فشهد تواجد النجم المصري محمد صلاح، بعد الأنباء التي ترددت عن وجود عرض ضخم من اتحاد جدة السعودي لضمه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 60 بزميله دواك.

وجاء تشكيل ليفربول لمواجهة دارمشتات كالآتي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر - دومنيك سوبوسلاي - كودي جاكبو

خط الهجوم: محمد صلاح - لويس دياز - ديوجو جوتا